Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян з огляду на інформацію, опубліковану деякими ЗМІ, що, мовляв, Харків можуть захопити російські війська. Він наголошує: Збройні сили України цього не допустять.

Про це міський голова розповів у своєму відеозверненні.

Ігор Терехов наголошує, що усвідомлює хвилювання містян, що виникло після тривожних новин про можливу спробу російськими військами захопити Харків. Розуміє їх страх і безсонні ночі після цієї інформації. Але він переконаний, що цього не буде.

“З цього приводу я хочу вам сказати наступне: Харків 24 лютого та Харків 5 квітня – це два різні міста з погляду обороноздатності. Друге: радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що взяти Харків для російських військ – задача нездійсненна”, – наголосив мер Харкова.

Він додав, що російські війська хотіли захопити протягом трьох днів усю Україну – і їм це виявилося не під силу. Не зможуть вони взяти й Харків.

Мета ворога зараз – посіяти паніку серед містян та деморалізувати їх.

“Ми, харків’яни, не дамо їм такої можливості”, – впевнений Ігор Терехов.