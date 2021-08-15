Голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер назвав бовдурами тих, хто не бажає носити маски та вакцинуватися від коронавірусу. Але в п'ятницю його самого помітили без маски.

Про це повідомляє Fox News.

У Беверлі-Хіллз Шварценеггер гуляв в сірій футболці і чорних шортах, сонцезахисних окулярах і ковбойському капелюсі. На обличчі у колишнього губернатора не було маски, він курив сигару.

Раніше 74-річний актор закликав людей відмовитися від аргументу, що особиста свобода важливіша пандемії коронавируса.

“Люди повинні знати, що тут є вірус. Це вбиває людей, і єдиний спосіб запобігти цьому – зробити щеплення, носити маски, дистанціюватися від суспільства, постійно мити руки, а не просто думати: “Ну, моя свобода тут як би порушена”. До біса вашу свободу! Тому що зі свободою приходять зобов’язання і відповідальність, – сказав Арнольд Шварценеггер.

Yesterday while I was talking with @AVindman and @biannagolodryga about Alex’s new book, I was asked about my comment about COVID misinformation that all of you are sharing. Here was my answer: pic.twitter.com/8LKhPIJ1Eu — Arnold (@Schwarzenegger) August 11, 2021

“Так, ви можете не носити маски. Але знаєте що, ви – дурні, якщо не носите маски, тому що ви повинні захищати оточуючих вас людей”, – видання The Hill процитувало слова Шварценеггера.

Але вже в п’ятницю в статті для The Atlantic Шварценеггер сказав: “Я визнаю, що називати людей бовдурами і говорити: “Та йди твоя свобода “було занадто з мого боку”.