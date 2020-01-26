Христина Кох і Лука Пармітано стали першими в історії астронавтами, які приготували в космосі печиво.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Астронавти повинні були випробувати піч на Міжнародній космічній станції (МКС), розраховану на приготування їжі в умовах мікрогравітації. Цей пристрій може стати в нагоді для тривалих космічних перельотів.

П’ять шоколадних пряників астронавти приготували наприкінці грудня, після чого відправили їх на Землю в капсулі SpaceX. Як виявилося, для приготування печива на МКС йде значно більше часу, ніж на Землі, де весь процес займає всього близько 20 хвилин при температурі 150 градусів Цельсія.

Перший космічний пряник пекли близько 25 хвилин, але тісто було сирим, другий – 75 хвилин. Четвертий і п’ятий, які визнали вдалими, пекли 120 і 130 хвилин відповідно.

Аромат свіжого печива відчувався від усіх пряників, окрім першого.

Капсула SpaceX із печивом прибула на Землю 7 січня 2020 року. Тепер продукт ретельно вивчають в лабораторії, щоб з’ясувати, чи не шкідливо його їсти.