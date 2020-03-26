Про це повідомляють #Букви з посиланням на Twitter-акаунти автогігантів.
Таким чином Audi та Volkswagen відреагували на рекомендації ВООЗ про соціальне дистанціювання.
У новому логотипі Audi всі чотири кільця розійшлися на відстань один від одного.
“Залишайтеся вдома, дотримуйтеся дистанції, будьте здорові, підтримуйте один одного – ми разом”, – закликає Audi.
Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other – we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #flattenthecurve.
Stay safe. pic.twitter.com/itMvRPcV33
— Audi (@AudiOfficial) March 18, 2020
У логотипі Volkswagen буква V віддаляється від W.
“Ми #Volkswagen. Дякуємо, що тримаєте соціальну дистанцію”, – йдеться у повідомленні Volkswagen.
We are #Volkswagen. Thanks for keeping your social distance! #FlattenTheCurve pic.twitter.com/JeY27epjhl
— Volkswagen News (@volkswagen) March 23, 2020
- Відомий актор та політик Арнольд Шварценеггер пожертвував $1 млн на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.