Про це повідомляють #Букви з посиланням на Twitter-акаунти автогігантів.

Таким чином Audi та Volkswagen відреагували на рекомендації ВООЗ про соціальне дистанціювання.

У новому логотипі Audi всі чотири кільця розійшлися на відстань один від одного.

“Залишайтеся вдома, дотримуйтеся дистанції, будьте здорові, підтримуйте один одного – ми разом”, – закликає Audi.

У логотипі Volkswagen буква V віддаляється від W.

“Ми #Volkswagen. Дякуємо, що тримаєте соціальну дистанцію”, – йдеться у повідомленні Volkswagen.

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