Про це повідомляють #Букви з посиланням на Twitter-акаунти автогігантів.

Таким чином Audi та Volkswagen відреагували на рекомендації ВООЗ про соціальне дистанціювання.

У новому логотипі Audi всі чотири кільця розійшлися на відстань один від одного.

“Залишайтеся вдома, дотримуйтеся дистанції, будьте здорові, підтримуйте один одного – ми разом”, – закликає Audi.

Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other – we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #flattenthecurve.

Stay safe. pic.twitter.com/itMvRPcV33

— Audi (@AudiOfficial) March 18, 2020