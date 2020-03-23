Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує на час карантину передбачити пільги на комунальні платежі.

Про це голова МВС написав у Facebook.

За його словами, більшість людей в Україні живуть, не маючи накопичень – “багато сімей живуть, що називається, від зарплати до зарплати”.

Тому Арсен Аваков запропонував ряд ініціатив, які мають допомогти Україні.

“Повинні бути введені спеціальні виплати з державного бюджету – як кризове забезпечення з вимушеного безробіття”, – зазначив він.

Для тих, хто в період карантину залишився без засобів існування, повинен бути розроблений механізм доступною, простою допомоги – без черг в собезах та бюрократії.

“На час карантину передбачити пільги по ряду комунальних платежів до 50% -75%” – зазначив міністр.