Міністерство внутрішніх справ України в травні звернулося з офіційним листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо питання надання суми в розмірі 2,5 млрд грн на доплати працівникам МВС на час карантину.

Про це йдеться у відповідному листі, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Зокрема, кошти просять виділити з “антікоронавірусного фонду”.

У зверненні МВС зазначається, що “кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50 % заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення”, як це передбачено окремою урядовою постановою.

Також Міністерство попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у медичних закладах МВС.