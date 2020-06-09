Про це йдеться у відповідному листі, який оприлюднила експертна організація StateWatch.
Зокрема, кошти просять виділити з “антікоронавірусного фонду”.
У зверненні МВС зазначається, що “кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50 % заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення”, як це передбачено окремою урядовою постановою.
Також Міністерство попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у медичних закладах МВС.
- Раніше Державне управління справами (ДУС) звернулося до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням виділити медичним закладам для топчиновників, в тому числі, відомій лікарні “Феофанія”, додаткові 23,4 млн грн на протидію поширенню коронавірусу COVID-19.