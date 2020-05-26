Державне управління справами (ДУС) звернулося до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням виділити медичним закладам для топ-чиновників, в тому числі, відомій лікарні "Феофанія", додаткові 23,4 млн грн на протидію поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться у відповідному листі ДУС, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

“Просимо доручити Міністерству фінансів України разом із заінтересованими органами розглянути зазначені пропозиції щодо виділення додаткового фінансування з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за бюджетною програмою ДУС “Надання медичних послуг медичними закладами” на загальну суму 23,4 млн грн“, – йдеться в документі.

Окрім “Феофанії” мова йде про Поліклініку №2, Науково-практичний центр профілактичної та медичної медицини та Центр превентивної медицини, які також в управлінні ДУС.

Зазначається, що перші медзаклади країни так само як і лікарні в регіонах не мають достатньої кількості костюмів біозахисту, респіраторів, захисних окулярів та масок.

Зокрема, ДУС просить надати:

637 тисяч гривень для закупівлі предметів та інвентарю для медичних потреб,

12 мільйонів 845 тисяч для закупівлі медикаментів,

9 мільйонів для закупівлі нового медичного обладнання,

174 тисячі для ремонту медичного обладнання тощо.

Свій запит Держуправління пояснило тим, що вони відповідають за епідемічне та санітарне благополуччя президента України, РНБО, Верховної ради, Кабміну та інших органів та служб влади найвищих рівнів.

В ДУС додали, що окрім топ-чиновників у відомчих медзакладах обслуговують також “інші категорії населення”.

Слід зазначити, що наприкінці квітня уряд Шмигаля затвердив порядок використання 64,7 мільярдів гривень з Фонду на боротьбу з COVID-19. А річний бюджет ДУС на 2020 рік складає понад 2,05 мільярди гривень. При цьому, на офіційній сторінці Національної служби здоров’я України у переліку лікарень, що приймають хворих на COVID-19 ні ”Феофанії”, ні будь-якої іншої лікарні ДУС немає.