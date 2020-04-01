Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що карантинні обмеження в Україні, спричинені поширенням коронавірусу, можуть бути скасовані у другій половині травня.

Про це він заявив у Facebook.

“Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста”, – написав Аваков.

Водночас він зазначив, що це лише його припущення, і точної дати завершення карантину в Україні не знає ніхто.

“Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає – бреше. Все залежатиме від ситуації та нашої успішності в боротьбі з вірусом”.

Він також нагадав, що нині карантин відмінено тільки в Китаї. “Країни навколо нас щодня посилюють обмежувальні заходи … від Польщі, яка з 1 квітня вводить більш жорсткий режим карантину до комендантської години в Ніцці і заборони виходити на вулиці у Франції, Іспанії, Італії, у тій же Москві і Нью-Йорку”, – уточнив міністр .

“Побачимо, як розвиватимуться події в Європі, яку хвиля епідемії накрила раніше за нас. Але, якщо чесно, треба бути реалістами”, – додав Аваков.

Міністр також підкреслив, що нині дуже відповідальний момент атаки епідемії. “Якщо не будемо масово обніматися і шашликувати в парках, нагороджуючи один одного вірусом – можемо збити пік вірусу, не доходячи до рівня трагічних втрат”, – резюмував він.

Варто зазначити, щов відповідно до статті 29 закону “Про захист населення від інфекційних хвороб”, карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України. У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов’язки, що покладаються на них. Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо введення надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і подовження карантину до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

В Україні станом на 22:00 31 березня зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.