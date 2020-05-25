У Національній поліції України з'явився новий департамент, структура, функції та кількісний склад якого не розголошуються.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

У березні поточного року в складі Національної поліції України з’явився новий структурний підрозділ — Департамент захисту інтересів суспільства і держави.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін направив до Міністерства внутрішніх справ запит з проханням надати інформацію про роботу нового департаменту, його структуру, завдання та чисельність.

Однак в МВС заявили, що ця інформація є “службовою”.

“Відомості про структуру, загальну чисельність, завдання та функції Департаменту становлять службову інформацію”, — йдеться у відповіді на запит.

Також у відповіді зазначено, що міністерство планує в майбутньому публікувати звіти про результати роботи нового департаменту на сайті Національної поліції України. Терміни, коли зазначена інформація буде опублікована, не називаються.

За інформацією ЦПК, новий департамент успадкував функції ліквідованого раніше Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

“За нашою інформацією, цей департамент успадкував функції економічного, але покриватиметься за ширмою “службової інформації”, — зазначив Шабунін.