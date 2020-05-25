Про це повідомили в Центрі протидії корупції.
У березні поточного року в складі Національної поліції України з’явився новий структурний підрозділ — Департамент захисту інтересів суспільства і держави.
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін направив до Міністерства внутрішніх справ запит з проханням надати інформацію про роботу нового департаменту, його структуру, завдання та чисельність.
Однак в МВС заявили, що ця інформація є “службовою”.
“Відомості про структуру, загальну чисельність, завдання та функції Департаменту становлять службову інформацію”, — йдеться у відповіді на запит.
Також у відповіді зазначено, що міністерство планує в майбутньому публікувати звіти про результати роботи нового департаменту на сайті Національної поліції України. Терміни, коли зазначена інформація буде опублікована, не називаються.
За інформацією ЦПК, новий департамент успадкував функції ліквідованого раніше Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
“За нашою інформацією, цей департамент успадкував функції економічного, але покриватиметься за ширмою “службової інформації”, — зазначив Шабунін.
- Нагадаємо, в серпні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував ліквідацію Департаменту захисту економіки в складі Національної поліції України. Також була анонсована ліквідація підрозділів розслідування економічних злочинів в СБУ, в МВС та в податковій. Їх функції мали бути передані Службі фінансових розслідувань.
- Президент України Володимир Зеленський вимагав прийняти закон про Службу фінансових розслідувань (СФР) до 1 жовтня 2019 року.
- Створення Бюро фінансових розслідувань було одним з пунктів програми дій Уряду Олексія Гончарука. Станом на сьогодні такий орган створений не був — 2 жовтня він був прийнятий парламентом в першому читанні, а 17 січня — відхилений.