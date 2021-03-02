Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що п'ятий президент Петро Порошенко не є ворогом України, щоб запроваджувати проти нього санкції.

Про це Аваков заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

“Порошенко – не ворог України. Порошенко – це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії – ми його не обрали президентом. Ми його підтримуємо, а його значна частина населення все ще підтримує, – він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес”, – сказав Аваков.

На питання Гордона, чи будуть проти Порошенка рішення РНБО, Аваков відповів, що не бачив таких документів і не хотів би, щоб вони з’явилися.

Він зазначив, що претензії до Порошенка необхідно пред’являти в судовому порядку.

“Я не вважаю, що зараз правильно діяти в цьому напрямі. Є претензії до політика Порошенка — пред’явіть їх в такому випадку в судовому порядку. З захистом, з адвокатурою, з судовим процесом прозорим. А Порошенко не ворог України”, – сказав міністр.