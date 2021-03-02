Про це Аваков заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.
“Порошенко – не ворог України. Порошенко – це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії – ми його не обрали президентом. Ми його підтримуємо, а його значна частина населення все ще підтримує, – він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес”, – сказав Аваков.
На питання Гордона, чи будуть проти Порошенка рішення РНБО, Аваков відповів, що не бачив таких документів і не хотів би, щоб вони з’явилися.
Він зазначив, що претензії до Порошенка необхідно пред’являти в судовому порядку.
“Я не вважаю, що зараз правильно діяти в цьому напрямі. Є претензії до політика Порошенка — пред’явіть їх в такому випадку в судовому порядку. З захистом, з адвокатурою, з судовим процесом прозорим. А Порошенко не ворог України”, – сказав міністр.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів на популярний на акціях протесту проти дій правоохоронців та судових рішень лозунг “Аваков — чорт”.