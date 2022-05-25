Служба безпеки України викликала на допит трьох експосадовців. Як свідків у "вугільній справі" викликали Арсена Авакова, Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова.

Про це повідомила СБУ.

Колишніх високопосадовців було викликано повістками на 19 травня, але вони не прийшли. Тому їх викличуть повторно 30 травня. Повістки скерували до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова.

“Вони проходять як свідки і їх викликають з метою всебічного, повного та неупередженого вивчення обставин кримінального провадження”, – повідомили у спецслужбі.

Зазначимо, що раніше затриманий СБУ Віктор Медведчук дав свідчення проти Петра Порошенка. Він заявив, що в межах “вугільної справи” п’ятий президент “відповідав за закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках”. За словами Медведчука, пізніше Порошенко став власником української ділянки нафтопродуктопроводу, відомої як “труба Медведчука”.

У справі фігурують Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансуванні терористичних організацій (Л/ДНР).