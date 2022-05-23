Що не так зі свідченнями Медведчука? – політолог Олексій Гарань прокоментував ситуацію з Порошенком

Будь-яка людина, яка порушила закон, має відповідати. Якщо Петро Порошенко, як і будь-який інший політик, порушив закон, він має відповісти. Але тут є і правова, і політична площини.

Про це йдеться у матеріалі політолога, наукового директора Фонду Демократичні ініціативи Олексія Гораня у колонці НВ.

Він зазначив, що правової точки зору уже виступили адвокати Порошенка, які вказали на цілий ряд правових моментів. Зокрема й те, що цим має займатися не СБУ, а ДБР. Також адвокати наголошують на тому, що уже багато одіозних політиків давали свідчення проти Порошенка, і ці свідчення потім розсипалися.

Як політолог, Горань вирішив прокоментувати політичну складову.

“Наскільки переконливими були ці свідчення? Медведчук читає написаний текст. Медведчук розповідає не про свої дії і про те, чому він свідком не був. Ми пам’ятаємо, як Медведчук брехав ще на процесі Василя Стуса. Очевидно, що працював ще з радянськими спецслужбами, потім — з російськими. Можливо він і зараз теж використовується, тільки вже СБУ. І в цій інформації, яку видає СБУ, мене дивує ось що. Коли ми говоримо про Медведчука, у нас найперша асоціація — зв’язок Медведчук-Путін, зрада на користь Росії. Тому найважливіше було б довести процес Медведчука до кінця саме в цьому аспекті. Але виглядає так, що у влади знову головний ворог не Путін, а Порошенко”, – наголосив політолог.

Горань запропонував поміркувати, чому інформацію оприлюднили саме зараз. Одна з версій — тому, що владі необхідно відвернути увагу від страшних наслідків удару по Десні ще 17 травня, який вже не можна приховати, де загинуло 87 армійців. Як зазначає політолог, це вже п’ятий подібний випадок.

Окрім цього, він зауважив, що правосуддя наразі не працює щодо депутатів від “Слуги народу”, які потрапляли у корупційні скандали і резонансні ДТП, ні щодо Ігоря Коломойського. Тобто, проти жодної людини, яка була наближена до Зеленського і до якої є питання від громадськості, антикорупціонерів, розслідування не було доведено до кінця.

“Ми знаємо, чим закінчилося розслідування «замаху» на Сергія Шефіра? А як тоді говорили, що це був замах на самого президента, атака проти його антикорупційної політики. Зеленський навіть заявив про це із трибуни Генасамблеї ООН”, – нагадав Горань.

Експерт наголосив, що він повірив би владі, якби бачив, що ведеться цілеспрямована боротьба і проти корупціонерів, і проти тих, хто пов’язаний із проросійськими схемами. Але ж цього немає. Тому це підводить політолога до думки, що у такому випадку зі свідченням Медведчука проти Порошенка маємо так зване вибіркове, політично вмотивоване правосуддя. За словами Гораня, це якраз вписується в кампанію, що її вели ще до війни, і продовжують зараз проти опозиції.

Він також зауважив щодо ситуації з журналістами каналів Медведчука, котрі зараз працюють на єдиному інформаційному мовленні, в той час, як виключають патріотичні канали.

“Влада і патріотична опозиція мусять працювати разом. Депутати від Європейської солідарності Ірина Геращенко, Марія Іонова, Іванна Климпуш-Цинцадзе багато їздять по закордонах, причому разом з депутатами від Слуги народу, щоб формувалася єдина позиція. А з боку влади ми бачимо кампанію по дискредитації і Порошенка, і його політичної сили. То я питаю, чи це сприяє єдності країни під час війни? Адже ми зараз ведемо війну за незалежність, територіальну цілісність, але це війна і за те, якою буде Україна. І звичайно в цій новій Україні не має бути місця вибірковому /”політичному вмотивованому” правосуддю”, – резюмував Горань.

23 травня на офіційному сайті та на сторінках в соцмережах Служба безпеки України опублікувала повідомлення про надання затриманим нардепом Віктором Медведчуком свідчень щодо виведення з держвласності нафтопроводу “Самара – Західний напрямок” і закупівлі вугілля в так званих “Л/ДНР”. На повідомлення Служби безпеки відреагували у партії “Європейська Солідарність”, назвавши його очевидною інформаційною диверсією в інтересах країни-агресора.