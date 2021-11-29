Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
На котлі сьомого енергоблока відбулася розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого трапився викид газопарової суміші та газів з топки котла.
Постраждали два працівники ТЕС – їх з опіками було госпіталізовано до лікувальних закладів.
Сьомий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок. Аварія на роботу станції ніяк не вплинула – на даний час працює сім енергоблоків.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд стежить за графіком постачання вугілля до ТЕС.