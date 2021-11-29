У неділю ввечері на Бурштинській теплоелектростанції відбулася аварія, на її місце приїхали медики.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На котлі сьомого енергоблока відбулася розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого трапився викид газопарової суміші та газів з топки котла.

Постраждали два працівники ТЕС – їх з опіками було госпіталізовано до лікувальних закладів.

Однак, згідно з інформацією приймального відділення Бурштинської міської лікарні, госпіталізовано до лікувальних закладів п’ятеро осіб. Інформація уточнюється.

Сьомий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок. Аварія на роботу станції ніяк не вплинула – на даний час працює сім енергоблоків.