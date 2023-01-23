Кінострічка "Аватар: Шлях води" Джеймса Кемерона за шість тижнів з моменту прем'єри зібрала понад 2 мільярди доларів. Фільм став шостим у світі, який приніс такий прибуток.

Про це повідомило Hypebeast.

Три з шести фільмів, серед яких “Титанік” та дві частини “Аватара”, зняв Джеймс Кемерон. Також до переліку входять “Месники: Війна нескінченності”, “Месники: Завершення” та “Зоряні війни: Пробудження сили”.

Крім того, у чотирьох із шести цих фільмів знімалася актриса Зої Салданья. Вона була у ролі Нейтірі у двох “Аватарах” та у ролі Ґамори у двох “Месниках”.

Першу частину “Аватара” презентували 13 років тому. Вона досі займає перше місце серед найкасовіших фільмів із рекордними 2,9 мільярда доларів США. Друге місце утримують “Месники: Завершення” з 2,79 млрд доларів США, а “Титанік” – третє місце з 2,19 млрд доларів.

“Аватар: Шлях води” дебютував у грудні. Події стрічки відбуваються більше ніж через десять років після подій першої частини. У центрі сюжету представлено родину Саллі: Джейк, Нейтірі та їхні діти. У фільмі розповідається про “неприємності, які їх переслідують, зусилля, яких вони докладають, щоб захистити одне одного, битви, які вони ведуть, щоб залишитися в живих, і трагедії, які вони переживають, борючись за свій дім на Пандорі”.