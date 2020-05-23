Влада Пакистану підтвердила, що в результаті вчорашньої авіакатастрофи вижили двоє пасажирів.

Про це повідомляє Reuters.

Вони вижили в результаті катастрофи літака “Пакистанських міжнародних авіаліній” в місті Карачі.

Також відомо про майже 100 жертв авіакатастрофи.

До медичних установ після аварії літака доправили 97 тіл. Всього в літаку були 99 осіб.

“Останнє повідомлення про авіакатастрофу: 66 осіб було доставлено в медичний центр післядипломної освіти імені Джини, 31 тіло було доставлено до цивільної лікарні Карачі”, – заявили представники місцевої влади.

Незважаючи на те, що літак впав в житловому районі міста, ніхто з жителів не загинув.

Чорний ящик з літака вже знайшли і передали в відповідну службу для вивчення.

Генеральний директор авіакомпанії Аршад Малік заявив, що останні повідомлення від пілота свідчить про те, що літак розбився внаслідок технічних проблем, після того, як спробував приземлитися вдруге. У перший раз літак не зможу опустити шасі.

Також відомо, що за кілька секунд до катастрофи пілот повідомив авіадиспетчерів, що не працюють обидва двигуни.

Варто зазначити, що минулого тижня Пакистан відновив внутрішні рейси після зупинки, зробленої через пандемію коронавірусу.