Про це повідомляє EXPRESS.

Літак “Пакистанських міжнародних авіаліній” розбився сьогодні неподалік від міста Карачі (провінція Сінд).

Представник Пакистанських міжнародних авіаліній (PIA) підтвердив, що на борту рейсу з Лахори в міжнародний аеропорт Джини знаходилося 107 пасажирів (99 пасажирів і 8 членів екіпажу).

Про загиблих на даний момент нічого невідомо.

Зазначається, що літак впав неподалік житлового кварталу, в результаті чого деякі будинки були сильно пошкоджені.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) May 22, 2020

Live situation of area where PIA planes crashed a while ago.#PlaneCrash #Karachi pic.twitter.com/lA2RFINJ9Z — The Times of Karachi (@TOKCityOfLights) May 22, 2020