Авіакомпанія «Антонов» є світовим лідером у повітряному перевезенні вантажів для аерокосмічної галузі. Протягом кількох останніх місяців вона зробила три перевезення компонентів супутників.

Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook.

Літак Ан-124-100 авіакомпанії “Антонов” здійснив перевезення з Тулузи (Франція), нового турецького телекомунікаційного супутника Turksat 5B. Його запустить американська аерокосмічна компанія SpaceX. Транспортування виконано у співпраці з відділом Bollore Logistics Space в Тулузі.

“Руслан” є єдиним літаком, здатним транспонувати унікальні контейнери, оскільки вони розроблені Airbus Defense and Space спеціально для перевезення літаком типу АН-124-100″, – написали у компанії.

Загальна вага вантажу склала 60 тонн. Його габарити такі: довжина – 14,69 м, ширина – 5,45 м та висота – 4,36 м були близькими до розмірів вантажного відсіку літака.

“Професіоналізм технічної бригади авіакомпанії “Антонов” є гарантією безпечного та ефективного перевезення цього делікатного та унікального вантажу”, – сказав Сергій Білозеров, спеціаліст комерційного відділу авіакомпанії “Антонов”.

За його словами, для завантаження та розвантаження разом з бортовим краном використовувався зовнішній кран, а також інше спеціальне обладнання, розроблене та виготовлене спеціалістами ДП “Антонов”.

Повідомляється, що SpaceX запустив Turksat 5B 18 грудня на замовлення Туреччини з мису Канаверал. Там розташований майданчик для запуску космічних кораблів.

Цей супутник стане найпотужнішим для країни та надійно забезпечить широкий діапазон зв’язку не лише для Туреччини, а й для сусідніх держав протягом 35 років.