Про це повідомляє avianews.com.
Дозвіл надано на необмежений термін.
Такий дозвіл для авіакомпанії передбачено наказом №1362, який глава регулятора Олександр Більчук підписав 23 вересня.
Згідно з правилами дозволу, “Роза Вітрів” зможе обслуговувати маршрут щодня.
У компанії не прокоментували таку інформацію.
При цьому, на сайті авіакомпанії поки що немає можливості придбати квитки на польоти з Ужгорода до Києва.
На сьогодні “Роза Вітрів” обслуговує сім внутрішніх ліній, які пов’язують Київ зі Львовом, Івано-Франківськом, Одесою, Миколаєвом, Дніпром, Запоріжжям і Харковом.
Вартість квитків для пасажирів авіакомпанії — від 830 гривень в один бік, враховуючи перевезення ручної поклажі й багажу.
- Кабінет Міністрів 10 червня на засіданні схвалив проєкт угоди зі Словаччиною для відновлення повноцінної роботи аеропорту в Ужгороді.
- 15 березня 2019 року повідомлялося, що аеропорт міста Ужгорода (Закарпатська область) після трирічної перерви відновив роботу.