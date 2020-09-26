Державна авіаційна служба України надала авіакомпанії "Роза Вітрів" дозвіл на внутрішні польоти за маршрутом Київ - Ужгород.

Про це повідомляє avianews.com.

Дозвіл надано на необмежений термін.

Такий дозвіл для авіакомпанії передбачено наказом №1362, який глава регулятора Олександр Більчук підписав 23 вересня.

Згідно з правилами дозволу, “Роза Вітрів” зможе обслуговувати маршрут щодня.

У компанії не прокоментували таку інформацію.

При цьому, на сайті авіакомпанії поки що немає можливості придбати квитки на польоти з Ужгорода до Києва.

На сьогодні “Роза Вітрів” обслуговує сім внутрішніх ліній, які пов’язують Київ зі Львовом, Івано-Франківськом, Одесою, Миколаєвом, Дніпром, Запоріжжям і Харковом.

Вартість квитків для пасажирів авіакомпанії — від 830 гривень в один бік, враховуючи перевезення ручної поклажі й багажу.