Про це повідомило агентство Reuters.
FAA затвердить програму підготовки пілотів Boeing, які необхідні для відновлення польотів авіалайнера після 20-місячної перерви, найтривалішої в історії комерційної авіації, зазначає агентство.
Крім того, у FAA також заявили, що не делегуватимуть свої повноваження з видачі сертифікатів льотної придатності та експортних сертифікатів для 450 літаків 737 MAX і планують провести власні перевірки. На їх виконання може піти близько року.
Напередодні повідомлялося, що регулятор зніме обмеження після того, як будуть внесені зміни в програми підготовки пілотів для цих лайнерів і буде проведена додаткова технічна перевірка цих літаків.
- Раніше віце-президент компанії Boeing Ерік Ліндблад (Eric Lindblad), відповідальний за виробництво літаків Boeing 737 MAX, прийняв рішення піти у відставку після двох авіакатастроф і тривалого експертного розгляду.
- 25 липня стало відомо, що компанія Boeing може тимчасово обмежити і припинити виробництво літаків моделі 737 MAX через скандал з крахом двох авіалайнерів.
- В американському федеральному агентстві з регулювання руху повітряного транспорту заявили, що у них немає підстав не використовувати літаки Boeing 737 Max.