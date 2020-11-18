Про це повідомило агентство Reuters.

FAA затвердить програму підготовки пілотів Boeing, які необхідні для відновлення польотів авіалайнера після 20-місячної перерви, найтривалішої в історії комерційної авіації, зазначає агентство.

Крім того, у FAA також заявили, що не делегуватимуть свої повноваження з видачі сертифікатів льотної придатності та експортних сертифікатів для 450 літаків 737 MAX і планують провести власні перевірки. На їх виконання може піти близько року.

Напередодні повідомлялося, що регулятор зніме обмеження після того, як будуть внесені зміни в програми підготовки пілотів для цих лайнерів і буде проведена додаткова технічна перевірка цих літаків.