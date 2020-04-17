Про це Криклій розповів в інтерв’ю “24–му каналу“.
“Я не уявляю, що до кінця літа Європа відкриє повністю свої повітряні ворота щоб займатися знову туризмом в такому ж режимі, як до появи коронавірусу. Дуже велика кількість компаній, зокрема європейських, збанкрутувало. Якісь компанії націоналізують, якісь банкрутують“, – сказав він.
Водночас міністр уточнив, що найімовірніше регулярні авіаперевезення відновляться з вересня.
“Навіть раніше, до кінця літа“, – додав він.
На відео 15:45-16:40
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