Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Австралійці провели 19 місяців відповідно до найсуворіших прикордонних правил у світі, намагаючись не допустити поширення COVID-19.
З 1 листопада людям більше не буде потрібний спецдозвіл для виїзду з країни – за умови, що вони повністю вакциновані.
В уряді заявили, що ця зміна стосуватиметься лише австралійців, але деякі правила для іноземців будуть пом’якшені найближчим часом.
Наразі люди можуть залишити Австралію, в якій зареєстровано понад 160 000 випадків зараження коронавірусом і 1653 смерті, тільки з виняткових причин, таких як термінова робота або відвідування родича, що помирає.
В’їзд дозволено для громадян та інших осіб також із важливих причин, але є жорсткі обмеження, внаслідок чого десятки тисяч людей не можуть потрапити до країни.
- Раніше прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна не буде приймати іноземних туристів як мінімум до 2022 року через пандемію коронавірусу.