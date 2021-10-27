З 1 листопада повністю вакциновані громадяни Австралії виїжджатимуть за межі країни без спеціального дозволу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Австралійці провели 19 місяців відповідно до найсуворіших прикордонних правил у світі, намагаючись не допустити поширення COVID-19.

З 1 листопада людям більше не буде потрібний спецдозвіл для виїзду з країни – за умови, що вони повністю вакциновані.

В уряді заявили, що ця зміна стосуватиметься лише австралійців, але деякі правила для іноземців будуть пом’якшені найближчим часом.

Наразі люди можуть залишити Австралію, в якій зареєстровано понад 160 000 випадків зараження коронавірусом і 1653 смерті, тільки з виняткових причин, таких як термінова робота або відвідування родича, що помирає.

В’їзд дозволено для громадян та інших осіб також із важливих причин, але є жорсткі обмеження, внаслідок чого десятки тисяч людей не можуть потрапити до країни.