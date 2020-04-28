Про це повідомляє агентство Reuters.

У найбільш густонаселеному штаті Австралії – Новому Південному Уельсі влада вирішила дозволити людям ходити в гості й на пляжі.

Так, у Сіднеї був відкритий популярний пляж Bondi Beach і кілька інших по сусідству. Цим відразу ж скористалися численні любителі серфінгу.

При цьому доступ на пляжі регулюється (контролюється кількість відвідувачів). Довго сидіти на піску теж не дозволяється.

Пляжі в країні були закриті протягом місяця для стримування поширення COVID-19. А тепер їх відкрили на тлі очікувань, що політика масштабного медичного тестування допоможе зберегти тенденцію до зменшення нових випадків інфікування.

Крім того, в Новому Південному Уельсі послабили обмеження на відвідування друзів і рідних. Так, з п’ятниці громадянам (до двох дорослих осіб) буде дозволено відвідувати іншу людину в її будинку. Дітям дозволено супроводжувати дорослих при цьому.

Як розповіли місцеві чиновники, люди перебували у своїх будинках протягом багатьох тижнів ізольовано, виходячи на вулицю лише задля покупок, фізичних вправ або відвідування лікарні. На думку чиновників, відвідування рідних допоможе людям психологічно пережити карантин.

У Новому Південному Уельсі проживає майже половина з більш ніж 6700 хворих на COVID-19 в Австралії.

Влада штату вирішила послабити карантин у зв’язку з тим, що локальний рівень поширення інфекції сповільнився до 1 % на день (у порівнянні з 25 % місяцем раніше).

Через пандемію коронавірусу Австралія закрила свої зовнішні та внутрішні кордони, зупинила роботу підприємств і ввела суворі правила соціального дистанціювання. Це дало змогу уникнути великої кількості випадків зараження і смерті від коронавірусу. Згідно з останніми даними, в країні підтверджено 83 смерті, пов’язані з COVID-19.