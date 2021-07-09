Про це повідомляє британське видання The Guardian.
До цього очільник австралійського уряду Скотт Моррісон заявляв, що їм вдалося укласти договір з Pfizer, “який змінить правила гри”, аби розширити доступ до вакцинації.
Таку заяву Моррісон зробив на тлі критики щодо повільних темпів вакцинації в країні.
Моррісон повідомив, що в червні Австралія отримала 1,7 млн доз вакцин за місяць. Проте, за його словами, кількість отриманих доз збільшилася до 2,8 млн на місяць, а до серпня їх буде 4,5 млн.
Аби пришвидшити темпи вакцинації, в наступному місяці ще 1,3 тисячі лікарів загальної практики зможуть вводити вакцини проти коронавірусу.
Але у Pfizer відповіли, що заяви урядовців Австралії не відповідають дійсності. Вони пояснили, що кількість доз вакцин, які компанія домовилась відправити в Австралію – не зміниться до кінця року.
“Ми домовились про 40 мільйонів доз… Це умова контракту з Австралією на 2021 рік… Ми продовжуємо тісно співпрацювати з австралійським урядом, аби підтримати кампанію з вакцинації”, – пояснили в компанії.
- Штам Delta піддає ризику статус Австралії, як країни, що повністю подолала коронавірус. У Сіднеї зафіксували перші випадки зараження коронавірусом штаму Delta.