Фармацевтична компанія Pfizer повідомила, що у 2021 році Австралія отримає заплановану кількість доз вакцин проти коронавірусу. Кількість не зміниться, попри обіцянки уряду.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

До цього очільник австралійського уряду Скотт Моррісон заявляв, що їм вдалося укласти договір з Pfizer, “який змінить правила гри”, аби розширити доступ до вакцинації.

Таку заяву Моррісон зробив на тлі критики щодо повільних темпів вакцинації в країні.

Моррісон повідомив, що в червні Австралія отримала 1,7 млн доз вакцин за місяць. Проте, за його словами, кількість отриманих доз збільшилася до 2,8 млн на місяць, а до серпня їх буде 4,5 млн.

Аби пришвидшити темпи вакцинації, в наступному місяці ще 1,3 тисячі лікарів загальної практики зможуть вводити вакцини проти коронавірусу.

Але у Pfizer відповіли, що заяви урядовців Австралії не відповідають дійсності. Вони пояснили, що кількість доз вакцин, які компанія домовилась відправити в Австралію – не зміниться до кінця року.

“Ми домовились про 40 мільйонів доз… Це умова контракту з Австралією на 2021 рік… Ми продовжуємо тісно співпрацювати з австралійським урядом, аби підтримати кампанію з вакцинації”, – пояснили в компанії.