Австралійські елітні війська можуть бути причетні до незаконного вбивства 39 мирних жителів під час перебування в Афганістані з 2005 по 2016 рік через "спрагу крові".

Про це повідомляє CNN.

З таким звітом виступив генерал-майора Сил оборони Австралії Пол Бреретон.

Згідно зі звітом, австралійські елітні сили нібито незаконно вбили 39 афганських мирних жителів і укладених в середовищі, де “кровожерливість” і “вбивства на змаганнях” були нормою.

Виступаючи в четвер, начальник австралійських сил оборони генерал Ангус Кемпбелл сказав, що деякі члени австралійського спецназу, службовці в Афганістані, були одержимі “культурою воїна”.

Також повідомляється, що деякі випадки містять докази, що старші офіцери заставляли молодших за званням стратити полонених для підтримки традиції “першого кровопролиття”.

У звіті, за його словами, представлена ​​достовірна інформація про те, що іноді австралійські сили встановлювали зброю або портативні радіоприймачі, щоб зобразити, що людина була убита в бою.

“Незаконно убитими були укладені, фермери або інші цивільні особи”, – сказав Кемпбелл.

Сили оборони Австралії (ADF) закликали Федеральну поліцію Австралії (AFP) почати розслідування відносно 19 осіб з австралійського спецназу по 36 передбачуваним військових злочинів, включаючи вбивства і жорстоке поводження з некомбатантами в Афганістані в період з 2009 по 2013 рік.

Кемпбелл сказав, що вжив усіх 143 рекомендації розслідування.