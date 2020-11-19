Про це повідомляє CNN.
З таким звітом виступив генерал-майора Сил оборони Австралії Пол Бреретон.
Згідно зі звітом, австралійські елітні сили нібито незаконно вбили 39 афганських мирних жителів і укладених в середовищі, де “кровожерливість” і “вбивства на змаганнях” були нормою.
Виступаючи в четвер, начальник австралійських сил оборони генерал Ангус Кемпбелл сказав, що деякі члени австралійського спецназу, службовці в Афганістані, були одержимі “культурою воїна”.
Також повідомляється, що деякі випадки містять докази, що старші офіцери заставляли молодших за званням стратити полонених для підтримки традиції “першого кровопролиття”.
У звіті, за його словами, представлена достовірна інформація про те, що іноді австралійські сили встановлювали зброю або портативні радіоприймачі, щоб зобразити, що людина була убита в бою.
“Незаконно убитими були укладені, фермери або інші цивільні особи”, – сказав Кемпбелл.
Сили оборони Австралії (ADF) закликали Федеральну поліцію Австралії (AFP) почати розслідування відносно 19 осіб з австралійського спецназу по 36 передбачуваним військових злочинів, включаючи вбивства і жорстоке поводження з некомбатантами в Афганістані в період з 2009 по 2013 рік.
Кемпбелл сказав, що вжив усіх 143 рекомендації розслідування.
- Раніше повідомлялося, що Европейський Союз закликав звинуватити бойовиків ІДІЛ у воєнних злочинах.