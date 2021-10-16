Близько 400 австралійських коал будуть вакциновані проти хламідіозу в межах дослідження, яке, як сподіваються вчені, може зіграти значну роль в довгостроковому виживанні тварин.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Хламідіоз, захворювання, що передається статевим шляхом, набуло значного поширення серед австралійських коал, вразивши половину тварин в деяких районах.

“Це жорстоке захворювання, яке викликає виснажливий кон’юнктивіт, інфекції сечового міхура, а іноді й безпліддя”, – заявила Ембер Джіллетт, ветеринарка й координаторка досліджень лікарні дикої природи Австралійського зоопарку.

За словами дослідників, бактеріальне захворювання, яке може передаватися від матері новонародженому, також може викликати сліпоту.

В межах дослідження кожна коала отримає одну дозу вакцини, її також помітять мікрочипом перед випуском в дику природу.

“Хоча ця вакцинація принесе пряму користь кожній з тварин, випробування також буде зосереджено на захисті, який забезпечується вакцинацією”, – сказав Пітер Тіммс, професор мікробіології з Університету Саншайн-Кост, який очолює дослідження.

Хоча в багатьох випадках хламідіоз можна лікувати антибіотиками, дослідники сподіваються, що вакцина допоможе поліпшити виживання тварин.

Оцінки популяцій коал різняться, оскільки їх важко підрахувати в дикій природі. За даними дослідження, проведеного у 2016 році Університетом Квінсленду, в Австралії залишилося близько 330 000 коал.

Водночас дослідження, проведене на замовлення Всесвітнього фонду дикої природи, показало, що понад 60 000 коал були вбиті, поранені або якимось чином постраждали внаслідок руйнівних лісових пожеж в Австралії.