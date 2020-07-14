Про це повідомляє Avianews.
Також заборонені посадки літаків з Албанії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Китаї, Єгипту, Ірану, Косово, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Португалії, Румунії, Сербії, Швеції та Великобританія.
Також ЄС рекомендував включити Сербію і Чорногорію в “білий список”.
Польоти з України поки заборонені авіакомпаніям Austrian Airlines, Wizz Air і Ryanair Laudamotion.
Пасажири зможуть повернути квитки або перенести політ на іншу дату.
- Раніше повідомлялося, що естонське міністерство економіки і комунікацій направило припис лоукостер Wizz Air з тим, щоб призупинити рейси між Таллінном і Києвом як мінімум до кінця липня через пандемію коронавірусу.