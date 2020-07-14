Австрія продовжила заборону на польоти в Україну, Білорусь і РФ до кінця липня.

Про це повідомляє Avianews.

Також заборонені посадки літаків з Албанії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Китаї, Єгипту, Ірану, Косово, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Португалії, Румунії, Сербії, Швеції та Великобританія.

Також ЄС рекомендував включити Сербію і Чорногорію в “білий список”.

Польоти з України поки заборонені авіакомпаніям Austrian Airlines, Wizz Air і Ryanair Laudamotion.

Пасажири зможуть повернути квитки або перенести політ на іншу дату.