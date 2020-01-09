Про це пише Evening Standard.
Мер села Олександр Шойц заявив, що хоче скоротити кількість туристів після того, як в місті за останні десять років відбулося різке зростання.
“Ми хочемо скоротити цифри як мінімум на третину, але у нас немає можливості їх зупинити. Гальштат – це важлива частина історії культури, а не музей”, – наголосив він.
Зазначається, що ще в 2011 році Гальштат приваблював всього 100 туристів в день, але в минулому році ця кількість зросла до 2000, а потім і до 10 000 в день. В результаті жителі скаржаться, що село наповнена туристами.
Місцеві жителі заявляють, що ніби вони “живуть в тематичному парку”, і стверджують, що в альпійському селі через туристів з’явилися проблеми зі сміттям та безпілотниками.
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