Влада австрійського села Гальштат, яка надихнула творців мультфільму "Крижане серце" створити королівство Ерендел, просить туристів не приїжджати до них.

Про це пише Evening Standard.

Мер села Олександр Шойц заявив, що хоче скоротити кількість туристів після того, як в місті за останні десять років відбулося різке зростання.

“Ми хочемо скоротити цифри як мінімум на третину, але у нас немає можливості їх зупинити. Гальштат – це важлива частина історії культури, а не музей”, – наголосив він.

Зазначається, що ще в 2011 році Гальштат приваблював всього 100 туристів в день, але в минулому році ця кількість зросла до 2000, а потім і до 10 000 в день. В результаті жителі скаржаться, що село наповнена туристами.

Місцеві жителі заявляють, що ніби вони “живуть в тематичному парку”, і стверджують, що в альпійському селі через туристів з’явилися проблеми зі сміттям та безпілотниками.