Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У середу, 30 грудня, на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Вони будуть розташовані на території Львівської області, а саме:

на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;

на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;

на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

За словами Білошицького, саме ці місця було обрано через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили аварій.