Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
У середу, 30 грудня, на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Вони будуть розташовані на території Львівської області, а саме:
- на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;
- на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;
- на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.
За словами Білошицького, саме ці місця було обрано через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили аварій.
- Як відомо, раніше почали працювати 45 камер, що автоматично фіксують порушення, розташовані у Києві та Київській області.
- У листопаді система автоматичної фіксації почала реєструвати порушення, вчинені водіями “євроблях” (автомобілів на іноземній реєстрації).