У Польщі висунули звинувачення водієві автобуса з українцями, який потрапив у смертельне ДТП. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє агентство РАР на коментар в правоохоронних органах.

Представниця окружної прокуратури в місті Пшемисль Беата Стажецька розповіла, що 48-річному українському водієві Володимиру К. повідомили про звинувачення в ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті.

Зараз він у лікарні, де його допитали. Володимир заявив, що не пам’ятає ситуацію з ДТП і знаходиться в поганому емоційному стані. Прокурори дали припис не залишати йому територію Польщі. Йому залишили паспорт і будуть відвідувати його з метою контролю кожен день.

Також в якості свідка був опитаний другий водій, 35-річний Степан К., який не керував автобусом у момент ДТП. Результати слідчих заходів з ним поки невідомі.

За попередніми даними слідства, ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з’їхати на місце стоянки і відпочинку. Представниця окружної прокуратури зауважила, що автобус рухався по автомагістралі зі швидкістю 95 км/год та різко – за чотири секунди – загальмував до 45 км/год.

“Хоча він їхав зі швидкістю, яка дозволена на автомагістралі, але вона була невідповідною до початку маневру повороту вправо”, – пояснила Стажецька.