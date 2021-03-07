Про це повідомляє агентство РАР на коментар в правоохоронних органах.
Представниця окружної прокуратури в місті Пшемисль Беата Стажецька розповіла, що 48-річному українському водієві Володимиру К. повідомили про звинувачення в ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті.
Зараз він у лікарні, де його допитали. Володимир заявив, що не пам’ятає ситуацію з ДТП і знаходиться в поганому емоційному стані. Прокурори дали припис не залишати йому територію Польщі. Йому залишили паспорт і будуть відвідувати його з метою контролю кожен день.
Також в якості свідка був опитаний другий водій, 35-річний Степан К., який не керував автобусом у момент ДТП. Результати слідчих заходів з ним поки невідомі.
За попередніми даними слідства, ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з’їхати на місце стоянки і відпочинку. Представниця окружної прокуратури зауважила, що автобус рухався по автомагістралі зі швидкістю 95 км/год та різко – за чотири секунди – загальмував до 45 км/год.
“Хоча він їхав зі швидкістю, яка дозволена на автомагістралі, але вона була невідповідною до початку маневру повороту вправо”, – пояснила Стажецька.
- Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував смертельну дорожньо-транспортну пригоду з українським автобусом, яка сталася в Підкарпатському воєводстві. Він висловив співчуття родинам загиблих та українському народу.