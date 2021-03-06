«Я глибоко засмучений»: президент Польщі висловив співчуття через ДТП з українцями

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував смертельну дорожньо-транспортну пригоду з українським автобусом, яка сталася в Підкарпатському воєводстві.

Заява з’явилася у Twitter Дуди.

Зокрема, він висловив співчуття родинам загиблих та українському народу.

“Я глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса на трасі А4 поблизу Кашице, в якій 6 людей загинули, а кілька десятків отримали поранення. Найщиріші співчуття родинам загиблих та всім нашим українським друзям”, – написав президент.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa ! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021