«Я глибоко засмучений»: президент Польщі висловив співчуття через ДТП з українцями

Заява з’явилася у Twitter Дуди.
Зокрема, він висловив співчуття родинам загиблих та українському народу.
“Я глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса на трасі А4 поблизу Кашице, в якій 6 людей загинули, а кілька десятків отримали поранення. Найщиріші співчуття родинам загиблих та всім нашим українським друзям”, – написав президент.
I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !
— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021
Нагадаємо, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, внаслідок якої загинуло 6 громадян України, ще 15 – госпіталізовані.
- Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих в результаті аварії з українцями в Польщі зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога.