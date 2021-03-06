Covid-19 Україна

оновлено 07.03.2021 о 04:02

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«Я глибоко засмучений»: президент Польщі висловив співчуття через ДТП з українцями

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував смертельну дорожньо-транспортну пригоду з українським автобусом, яка сталася в Підкарпатському воєводстві.

Субота, 6 березня 2021, 14:19

Заява з’явилася у Twitter Дуди.

Зокрема, він висловив співчуття родинам загиблих та українському народу. 

“Я глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса на трасі А4 поблизу Кашице, в якій 6 людей загинули, а кілька десятків отримали поранення. Найщиріші співчуття родинам загиблих та всім нашим українським друзям”, – написав президент.

Нагадаємо, у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з автобусом, внаслідок якої загинуло 6 громадян України, ще 15 – госпіталізовані.

  • Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих в результаті аварії з українцями в Польщі зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога.
Теги: Анджей Дуда, ДТП, Польща

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