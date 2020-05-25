Декларація Медведчука опублікована на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

У власності Віктора Медведчука знаходиться 2 будинки і 6 ділянок землі. При цьому його дружина Оксана Марченко володіє ще 3 будинками і 11 ділянками землю.

Медведчук і Марченко удвох володіють 19 автомобілями. Зокрема, у народного депутата вісім машин марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault і MAYBACH, а у його дружини – 11 машин, в числі яких Bentley, Land Rover і Lexus.

Також голова партії “ОПЗЖ” задекларував колекцію дорогоцінних елітних годинників (11 штук) від виробників Rolex, Breguet, Patek Philippe. У власності Оксани Марченко також знаходяться десятки предметів розкоші, серед яких одяг від топ-брендів, меблі, прикраси та антикваріат.

Крім того, Медведчук володіє унікальними антикварними друкованими виданнями, які мають історичну цінність. У його власності знаходяться: Фрагмент Біблії Гутенберга, (1455 рік), рукописне Євангеліє XV століття, “Тріодь Пісна” (1555 рік), “Заблудівське Євангеліє” (1569 року), “Апостол” Івана Федорова (1574 рік), “Венеціанський буквар “(1575 рік),” Віленське Євангеліє “(1575 рік),” Євангеліє Учительне “, 1580 рік, “Граматика” М. Смотрицького (1648 рік).

На дружину депутата Оксану Марченко в Росії зареєстровані компанії, що займаються нафтовою і газовою діяльністю, серед яких також компанії, розташовані в анексованому Криму (“Фірма Укрснаб” і “Таврія-Інвест”).

У Медведчука є кілька сотень картин українських, російських і іноземних художників.

При цьому тільки за 2019 рік депутат задекларував близько 60 мільйонів гривень доходів, з яких 180 тисяч складає його заробітна плата в парламенті.