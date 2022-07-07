Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про те, що російські армійці тероризують мирних українців у нещодавно захопленому Лисичанську. Зокрема окупанти катують, б'ють та вивозять у фільтраційні табори цивільних мешканців.

Про це посадовиця заявила в етері українського телемарафону.

За словами Верещук, у тимчасово окупованому росіянами Лисичанську залишилось від 10 до 12 тисяч мешканців.

Попри тривалі заклики влади евакуюватись, мешканці залишались у місті не зважаючи навіть на активні бойові дії у ньому. Тепер вони вимушені жити в російській окупації.

“Те, що зараз з ними відбувається, на жаль, це сумні наслідки, коли люди не чули і не слухали владу, коли ми говорили та забезпечували їм можливості для евакуації”, – сказала міністерка.

З початку окупації Лисичанська, росіяни тероризують місцевих мешканців. Їх вивозять у фільтраційні табори, б’ють, катують.

Також всіх перевіряють щодо патріотизму та можливу причетність до Збройних сил України.

“Чи воювали рідні, чи були у теробороні, чи є татуювання, чи ще щось. Навіть відео чи пост у Facebook, які б нагадували про українську позицію”, – додала вона.

Загалом, резюмувала Верещук, доля мешканців окупованого Лисичанська “є складною”. Цивільних утримують “на підвалі”, періодично б’ють і катують. Якщо окупанти не можуть знайти докази проукраїнської позиції мешканця, тоді його відпускають.