У Кремлі захоплення Лисичанська було важливою метою, тому відповідальними за операцію призначили одразу двох високопоставлених російських командирів.

Про це повідомив у щоденному звіті американський Інститут дослідження війни.

Зазначено, що президент РФ Володимир Путін очевидно не довіряє молодшим офіцерам. Через це захопленням Лисичанська керували двоє топвійськових.

За місто та район на захід від нього відповідали командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін. Останній також командує “південним” угрупуванням окупантів.

На думку американських аналітиків, участь двох високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту, може вказувати на те, що для Путіна було надзвичайно важливо захопити Лисичанськ. Зокрема іншою метою було вихід на кордони Луганської області.

Зазначимо, що після важких боїв за Лисичанськ українські захисники були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. Тепер окупанти можливо наступатимуть на Сіверськ, що одразу на кордоні Луганської та Донецької областей. Також можуть розпочатися активні атаки на Бахмут чи Слов’янськ.