Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що чимало держав почали "нагнітати ситуацію", аби змусити Україну розпочати перемовини з Росією на умовах Кремля.

Про це він заявив в етері телемарафону.

Секретар РНБО пояснив, що зараз “запущена дуже велика кампанія” щодо переговорів України з Росією.

“Лунає багато пропозиції з різних країн з цього приводу”, – сказав він.

Однак, наголосив Данілов, якщо Україна й погодиться на перемовини з російським агресором, то вони проходитимуть виключно на умовах нашої країни.

Він також зазначив, що інформація про те, що у Росії не вистачає боєприпасів не відповідає дійсності.

Данілов додав, що РФ вже вбила 500 українських дітей і цивілізований світ повинен це розуміти. Водночас ті, хто каже про те, що “Путін не є терористом і не є людиною, яка розв’язала цю війну, тоді ця людина несповна розуму”.