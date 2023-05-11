Про це він заявив в етері телемарафону.
Секретар РНБО пояснив, що зараз “запущена дуже велика кампанія” щодо переговорів України з Росією.
“Лунає багато пропозиції з різних країн з цього приводу”, – сказав він.
Однак, наголосив Данілов, якщо Україна й погодиться на перемовини з російським агресором, то вони проходитимуть виключно на умовах нашої країни.
Він також зазначив, що інформація про те, що у Росії не вистачає боєприпасів не відповідає дійсності.
Данілов додав, що РФ вже вбила 500 українських дітей і цивілізований світ повинен це розуміти. Водночас ті, хто каже про те, що “Путін не є терористом і не є людиною, яка розв’язала цю війну, тоді ця людина несповна розуму”.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що переговори про припинення вогню на цей момент неможливі, оскільки і Росія, і Україна вірять, що можуть перемогти.