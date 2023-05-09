Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що переговори про припинення вогню на цей момент неможливі, оскільки і Росія, і Україна вірять, що можуть перемогти.

Про це генсек ООН зазначив в інтерв’ю El Pais.

Гутерреш запевнив, що ООН зосереджена на переговорах з Москвою та Києвом щодо розв’язання таких проблем, як суперечка відносно чорноморської зернової угоди, термін дії якої закінчується через 11 днів.

“На жаль, я вважаю, що на даному етапі мирні переговори неможливі. Обидві сторони впевнені, що вони можуть перемогти, – пояснив він газеті. – На цей момент я не бачу жодної можливості для досягнення мети негайно – ми не говоримо про майбутнє – всеосяжне припинення вогню, мирні переговори”, – додав він.

Коли його запитали про зусилля лідерів Китаю та Бразилії щодо сприяння мирним зусиллям, Гутерреш повторив, що досягнення миру у війні на цей час є малоймовірною перспективою, проте він сподівається, що це може статися “в майбутньому”.

Нещодавно в ООН заявили, що Генсек передав Лаврову листа на ім’я президента РФ, в якому виклав нову пропозицію щодо продовження угоди.

Зауважимо, Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила “зернову ініціативу”, відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам “чорноморської угоди”.

Варто зазначити, що 9 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що проти Росії знову нібито ведеться “справжня війна”, зазначаючи, що Захід буцімто намагається знищити його країну.