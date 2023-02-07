Ймовірно, президент США Джо Байден у лютому 2023 року відвідає Польщу до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє новинний телевізійний канал США NBC News із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників журналістів, наразі планується візит Байдена до Польщі наприкінці лютого цього року.

Поки що поїздку не погодили остаточно, доки у Білому дому не оголосить про неї офіційно. Тому, плани американського президента можуть змінитися. Також невідомо, чи відвідає Байден інші європейські країни під час можливого візиту в Польщу.

Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів NBC News.