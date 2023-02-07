Про це повідомляє новинний телевізійний канал США NBC News із посиланням на власні джерела.
За даними співрозмовників журналістів, наразі планується візит Байдена до Польщі наприкінці лютого цього року.
Поки що поїздку не погодили остаточно, доки у Білому дому не оголосить про неї офіційно. Тому, плани американського президента можуть змінитися. Також невідомо, чи відвідає Байден інші європейські країни під час можливого візиту в Польщу.
Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів NBC News.
- Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у пляжному будинку президента США Джо Байдена поблизу Рехобот-Біч, штат Делавер на тлі розслідування щодо секретних документів.
- Різку відмову президента США Джо Байдена виконати запит України щодо винищувачів F-16 скептично сприйняли в Пентагоні. Деякі посадовці зауважили, що адміністрація Байдена вже раніше відмовляла щодо інших прохань Києва, однак згодом все ж схвалювала їх.