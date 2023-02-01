Різку відмову президента США Джо Байдена виконати запит України щодо винищувачів F-16 скептично сприйняли в Пентагоні. Деякі посадовці зауважили, що адміністрація Байдена вже раніше відмовляла щодо інших прохань Києва, однак згодом все ж схвалювала їх.

Про це повідомляє The Washington Post.

Нещодавно Джо Байден заявив, що США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 для боротьби з російськими окупантами. У Пентагоні таку заяву американського лідера зустріли зі скептицизмом.

Один високопоставлений чиновник міноборони США, який, як і деякі інші, опитані для цього звіту, говорив на умовах анонімності, сказав, що хоча розрахунок Пентагону навряд чи зміниться найближчим часом, залишається ймовірність того, що обговорення щодо F-16 все ж відбудеться.

Як приклад він привів нещодавнє рішення Білого дому надати Україні танки M1 Abrams, хоча спершу адміністрація Байдена декілька місяців була проти цього, припускаючи, що це складне озброєння буде надто складним для обслуговування України.

Інший високопосадовець оборонного відомства визнав, що в Пентагоні зростає розчарування серед тих, хто хоче зробити більше, щоб допомогти Україні. Цей чиновник також зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін і деякі з його старших співробітників спершу не хотіли надавати Україні танки Abrams а, за кілька тижнів до цього, передову ракетну систему Patriot, та врешті-решт зробили це.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники надали короткострокову допомогу для “підтримки та зміцнення існуючого повітряного потенціалу України” і що вони консультуються з Києвом щодо його довгострокових потреб. У квітні Пентагон заявив, що деякі союзники погодилися надати запасні частини для літаків, які Україна вже має.

“Війна залишається мінливою та динамічною, тому характер нашої підтримки продовжуватиме адаптуватися та розвиватися в міру потреби, щоб надати Україні підготовку, обладнання та можливості, необхідні для ефективності на полі бою”, — сказав Райдер.

Український запит на додаткові винищувачі почався ще у перші тижні після повномасштабного російського вторгнення. Військово-повітряні сили України тоді мали кілька десятків винищувачів МіГ-29 радянської розробки та меншу кількість реактивних літаків Су-24, Су-25 і Су-27. Українські пілоти економно керували ними, стикаючись зі складною системою російських ракет класу “земля-повітря”, і деякі з винищувачів були збиті.

Оцінка повітряної війни над Україною, проведена Королівським інститутом об’єднаних збройних сил у Лондоні, показала, що російські пілоти залишаються “високо ефективними та смертоносними” проти своїх українських колег завдяки ракетам далекого радіусу дії на їхніх літаках і кращим технологіям загалом. Українська протиповітряна оборона, доповнена новішими системами із Заходу, також покращилася, що спонукало російські ВПС триматися на відстані від поля бою. Це дає змогу припустити, що навіть невелика кількість західних винищувачів може мати значний стримуючий ефект, навіть стикаючись з російською ППО.

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський на зустрічі лідерів оборони США та Європи в Німеччині заявив, що вони повинні діяти швидко, щоб забезпечити його країну танками, ракетами великої дальності, системами ППО та F-16. Через кілька днів були досягнуті домовленості про відправку танків. Інші запити поки що залишаються недосяжними.

“Українці хочуть F-16 частково тому, що на них літають понад два десятки країн, створюючи великий пул потенційних донорів”, — сказав Девід Дептула, генерал-лейтенант ВПС у відставці. За його словами, враховуючи обмежену кількість літаків і запасних частин, доступних для МіГ-29, Україні колись доведеться взяти на озброєння західні винищувачі.

“Те, що потрібно Україні, — це те, що може змінити правила гри, і це повітряна сила. Ми повинні перестати запитувати, що станеться, якщо ми надамо повітряні сили, і почати запитувати, що станеться, якщо ми цього не зробимо”, — сказав Дептула.

Якби адміністрація Байдена минулого року почала навчати досвідчених українських пілотів керувати F-16, вони б уже використовували його в бою, додав Дептула. За його оцінками, пілот винищувача, який пройшов навчання на інших літаках, міг би навчитися керувати F-16 протягом кількох місяців.

Інший генерал ВПС у відставці, Герберт “Яструб” Карлайл, сказав, що він також виступає за відправку F-16 в Україну та початок навчання пілотів.

Карлайл, який очолює раду директорів аналітичного центру Stimson Center, сказав, що Україна також зіткнеться з проблемами щодо обслуговування літаків. Але “це не буде нерозв’язаною проблемою”. Щоб уникнути цих проблем, за його словами, потрібно відправляти літаки, які нещодавно пройшли значне технічне обслуговування.

Інші аналітики побоюються, що адміністрація Байдена продовжує посилювати свою участь у війні. Деніел Девіс, офіцер армії у відставці та старший науковий співробітник Defence Priorities, сказав, що нерозумно очікувати, що українські пілоти зможуть освоїти F-16 лише за кілька місяців, і що триваюча загроза російської протиповітряної оборони робить малоймовірним те, що літаки змінять правила гри.

“Навіть американські пілоти F-16 боролися б з російською ППО”, – сказав він. “Немає причин думати, що вони будуть несприйнятливими до цього”.

Девіс сказав, що він не вірить, що лише надання F-16 спонукатиме Росію до ескалації війни, але якщо Україна погрожуватиме повернути Кримський півострів, який Росія незаконно анексувала в 2014 році, Москва може вжити рішучих заходів.

“Це інший набір правил, і якщо ви не усвідомлюєте, що маєте справу з ядерною державою, ви наражаєте нас на небезпеку”, — сказав Девіс. “Це нерозсудливість у найвищому ступені”.