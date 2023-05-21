Сьогодні, 21 травня, під час саміту G7 президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Джерело: пресслужба Пентагону.

21 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G7, під час якого було оголошено про новий пакет військової допомоги.

До пакету увійдуть:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси з лазерним наведенням;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Зазначається, що вартість пакета становить 375 мільйонів доларів.

Як повідомляє видання Sky News, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, Джо Байден наголосив, що “США будуть робити усе можливе для зміцнення обороноздатності України у війні, яку розв’язала Росія”.

Своєю чергою, Зеленський подякував Байдену за підтримку та допомогу Україні.