За інформацією ЗМІ, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Японії, президент США Джо Байден оголосить новий пакет допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів.

Джерело: Politico

Інформацію про чергову допомогу від США виданню повідомили американські та українські посадовці, які найомі з цим питанням.

До нового пакета увійде більше артилерійських снарядів, бронетехніки і протитанкової зброї.

Новина про новий пакет допомоги з’явилась після того, як Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати дозволять третім країнам надати Україні американські винищувачі F-16 і що він підтримає міжнародні зусилля з навчання українських пілотів.

У сукупності такі кроки проявом потужної підтримки України напередодні очікувано контрнаступу, який, як сподіваються українці. допоможе повернути окуповані Росією регіони.