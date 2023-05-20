Джерело: Politico
Інформацію про чергову допомогу від США виданню повідомили американські та українські посадовці, які найомі з цим питанням.
До нового пакета увійде більше артилерійських снарядів, бронетехніки і протитанкової зброї.
Новина про новий пакет допомоги з’явилась після того, як Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати дозволять третім країнам надати Україні американські винищувачі F-16 і що він підтримає міжнародні зусилля з навчання українських пілотів.
У сукупності такі кроки проявом потужної підтримки України напередодні очікувано контрнаступу, який, як сподіваються українці. допоможе повернути окуповані Росією регіони.
- Лідери “Великої сімки” на саміті в Японії підтвердили своє зобов’язання надавати фінансову та військову підтримку Україні в її боротьбі проти збройної агресії Росії.