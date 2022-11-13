Президент США Джо Байден заявив, що Штати мають намір "енергійно конкурувати" з Китаєм, аби ситуація не переросла у конфлікт. Американський президент підкреслив важливість миру в Тайванській протоці.

Про це повідомило Reuters.

Цього тижня завершився перший з трьох самітів світових лідерів. Під час виступу на саміті Східної Азії в Камбоджі президент США закликав військове керівництво М’янми дотримуватися мирного плану, який було погоджено з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Також він засудив запуски ракет Північною Кореєю та “жорстоке та несправедливе” вторгнення Росії в Україну.

Байден має намір зустрітися з китайським колегою Сі Цзіньпіном вперше після вступу на посаду. На сьогодні дві наддержави мають найгірші відносини за останнє десятиліття. Очікується, що зустріч відбудеться перед G20 на Балі.

Під час саміту “Великої двадцятки” порушать питання війни в Україні та економічних наслідків від неї. Ще на порядку денному стоятимуть кліматичні зобов’язання, відсутність продовольчої безпеки та напруга навколо Тайванської протоки, Південно-Китайського моря та Північної Кореї.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у мілітаризації Південно-Східної Азії. За його словами, у такий спосіб країни хочуть стримати інтерес Китаю та Росії до ключового геостратегічного поля битви.

“Розширення порядку денного на сфери миру та безпеки, про які говорять багато країн, є нежиттєздатним”, — йдеться в заяві про форум G20.

Під час форуму замість президента РФ Володимира Путіна буде Лавров. Водночас президент України Володимир Зеленський виступить на зустрічі віртуально, хоча наша країна не є членом G20.