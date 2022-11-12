російсько-українська війна
23:25 Харківщина: в одній зі шкіл на деокупованій території вилучили понад 500 російських підручників
22:39 Взаємне занепокоєння щодо Китаю зблизило США та Індію: обіцяють тісніші економічні зв’язки – WSJ
22:30 Французький актор Депардьє закриває свій продюсерський центр у РФ
22:27 У Маріуполі зафіксували рух російських військ у напрямку Бердянська
21:59 Кабмін змінив порядок оборонних закупівель: кошти оборонзамовлення залишатимуться в Україні
20:04 У Міноборони показали генералів, які звільняють південь України від окупації
19:33 Голова українського МЗС зустрівся з Блінкеном: говорили про «зернову угоду» та війну
18:49 Росіяни укріплюють оборону на лівому березі Херсонської області — Генштаб
18:17 У Запоріжжі ППО збила ворожий об’єкт під час «тривоги»: уламки впали на вулиці
17:59 Скандальний ексголова правління «Укрексімбанку» став новим керівником держкомпанії «Укрфінжитло»
17:38 Окупанти вкрали з херсонської бібліотеки імені Гончара неоціненні фонди
17:24 Херсон наближається до гуманітарної катастрофи: не вистачає води та медикаментів
17:01 Велика Британія та ЄС бойкотуватимуть виступ Лаврова на саміті G20
16:25 Львів’янин Віктор Дідух здобув «золото» на чемпіонаті світу з настільного тенісу
15:48 В Херсон повернулася Нацполіція: близько 200 поліціянтів працюють на території міста
15:24 Експертна рада Мінкульту рекомендувала демонтувати пам’ятники Щорсу та Ватутіну в Києві
14:56 В ОК «Південь» анонсували «хороші новини» щодо Херсонщини вже цього вечора
14:30 На Буковині затримали ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова
14:26 У звільнених населених пунктах Херсонщини правоохоронці збирають заяви про сексуальне насильство з боку росіян – CNN
13:59 Ердоган заявив, про необхідність продовжити «зернову угоду» без часових обмежень
13:09 «На даний час дипломатичне завершення російсько-української війни неможливе» – Шольц
12:41 Росіяни розікрали культурний фонд Херсонщини: вивезли 15 тисяч картин
12:02 Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати всю накопичену суму грошової допомоги – Мінреінтеграції
11:40 Донеччина: за добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів, є загиблі та поранені
11:20 Світові лідери відмовляться від спільного фото на саміті G20 через присутність РФ – The Guardian
11:19 Україна продовжуватиме контрнаступ попри розмови про затишшя – NYT
10:53 У Харкові затримали підприємця, який організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшників до РФ
10:06 На Луганщині з Сєвєродонецької лікарні окупанти вивезли майже все обладнання
09:53 Відхід росіян з Херсона є свідченням труднощів у військах РФ – британська розвідка

Взаємне занепокоєння щодо Китаю зблизило США та Індію: обіцяють тісніші економічні зв’язки – WSJ

Високопосадовці США та Індії пообіцяли поглибити свої економічні відносини під час серії зустрічей 11 листопада, оскільки дві країни прагнуть подолати розбіжності щодо РФ та працювати разом, щоб протистояти домінуванню Китаю у промисловості.

Субота, 12 листопада 2022, 22:39
Підтримати

Про це пише The Wall Street Journal.

Взаємне занепокоєння щодо Китаю зблизило США та Індію в останні роки, особливо в питаннях військової та національної безпеки. Міністерка фінансів США Джанет Єллен і міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман працювали під час щорічного форуму, щоб поширити цю співпрацю на економічну сферу, хоча обидві країни переважно утримуються від відкриття офіційних торгових бар’єрів.

Під час зустрічей у п’ятницю Єллен неодноразово наголошувала на своїй концепції “підтримки друзів”, терміна, який використовується для опису спроб переорієнтувати ланцюги постачання убік від геополітичних супротивників, таких як Китай. Вона зазначила, що США слід уникати надто великої залежності від невеликої концентрації постачальників, що у кризових ситуаціях підштовхує ціни до зростання.

Індія, за словами Єллен, є однією з життєздатних альтернатив Китаю разом із В’єтнамом та іншими країнами.

“Я думаю, що Індія має великий потенціал як місце, де можна розширити виробництво”, — наголосила вона.

Тим часом Сітхараман заявила під час публічної дискусії, що інвестори в США повинні взяти на себе більше зобов’язань в Індії.

Цього року російське вторгнення в Україну створило новий тиск на відносини двох країн. Індія має глибокі економічні та військові зв’язки з РФ та зберігала переважно нейтралітет під час повномасштабного нападу, одночасно збільшуючи закупівлі російської нафти. Тоді як США, разом із наданням зброї Україні, очолили коаліцію своїх союзників, щоб запровадити низку широкомасштабних санкцій проти РФ за вторгнення.

У своїй промові на представництві Microsoft у Нью-Делі Єллен зауважила, що припинення війни РФ в Україні є “моральним імперативом”. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у вересні заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що “сьогоднішня ера не підходить для війни”.

Єллен також наголосила, що припинення війни – це “найкраще, що ми можемо зробити, щоб допомогти світовій економіці”. Цілий рік війна тиснула на світові ціни на продовольство та енергію, посилюючи найгіршу інфляцію за десятиліття. Індійські також посадовці висловили занепокоєння щодо економічних наслідків вторгнення.

Проте міністерка фінансів США не закликала Індію змінити свої відносини з РФ.

Теги: Джанет Єллен, економічна співпраця, Індія, Китай, політика, США

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook