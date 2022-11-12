Взаємне занепокоєння щодо Китаю зблизило США та Індію: обіцяють тісніші економічні зв’язки – WSJ

Високопосадовці США та Індії пообіцяли поглибити свої економічні відносини під час серії зустрічей 11 листопада, оскільки дві країни прагнуть подолати розбіжності щодо РФ та працювати разом, щоб протистояти домінуванню Китаю у промисловості.

Про це пише The Wall Street Journal.

Взаємне занепокоєння щодо Китаю зблизило США та Індію в останні роки, особливо в питаннях військової та національної безпеки. Міністерка фінансів США Джанет Єллен і міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман працювали під час щорічного форуму, щоб поширити цю співпрацю на економічну сферу, хоча обидві країни переважно утримуються від відкриття офіційних торгових бар’єрів.

Під час зустрічей у п’ятницю Єллен неодноразово наголошувала на своїй концепції “підтримки друзів”, терміна, який використовується для опису спроб переорієнтувати ланцюги постачання убік від геополітичних супротивників, таких як Китай. Вона зазначила, що США слід уникати надто великої залежності від невеликої концентрації постачальників, що у кризових ситуаціях підштовхує ціни до зростання.

Індія, за словами Єллен, є однією з життєздатних альтернатив Китаю разом із В’єтнамом та іншими країнами.

“Я думаю, що Індія має великий потенціал як місце, де можна розширити виробництво”, — наголосила вона.

Тим часом Сітхараман заявила під час публічної дискусії, що інвестори в США повинні взяти на себе більше зобов’язань в Індії.

Цього року російське вторгнення в Україну створило новий тиск на відносини двох країн. Індія має глибокі економічні та військові зв’язки з РФ та зберігала переважно нейтралітет під час повномасштабного нападу, одночасно збільшуючи закупівлі російської нафти. Тоді як США, разом із наданням зброї Україні, очолили коаліцію своїх союзників, щоб запровадити низку широкомасштабних санкцій проти РФ за вторгнення.

У своїй промові на представництві Microsoft у Нью-Делі Єллен зауважила, що припинення війни РФ в Україні є “моральним імперативом”. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у вересні заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що “сьогоднішня ера не підходить для війни”.

Єллен також наголосила, що припинення війни – це “найкраще, що ми можемо зробити, щоб допомогти світовій економіці”. Цілий рік війна тиснула на світові ціни на продовольство та енергію, посилюючи найгіршу інфляцію за десятиліття. Індійські також посадовці висловили занепокоєння щодо економічних наслідків вторгнення.

Проте міністерка фінансів США не закликала Індію змінити свої відносини з РФ.