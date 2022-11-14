Під час першої особистої зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном президент США Джо Байден заявив, що має на меті запобігти конфлікту між двома державами. Він наголосив, що хоче знайти шляхи спільної роботи з КНР.

Про це повідомило CNN.

Американський лідер чітко сформулював, що хотів би отримати в результаті перемовин.

“На мій погляд, ми розділяємо відповідальність за те, щоб показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти переростанню конкуренції в конфлікт, а також знайти способи спільної роботи над нагальними глобальними проблемами, які вимагають нашої спільної співпраці”, — сказав він.

На сьогодні відносини двох наддержав перебувають на найнижчому рівні за десятиліття. Байден зі своєю адміністрацією заявили, що вони мають на меті запобігти конфлікту.

Офіційні особи США заявляли напередодні перемовин, що вони хочуть “звести фундамент” для зв’язків із Пекіном. У такий спосіб вони натякали, що відносини не можуть розвиватися так, як це відбувалося останнім часом.

З боку США не очікували, що будь-які серйозні розбіжності з Китаєм будуть вирішені до того моменту, коли зустріч завершиться сьогодні ввечері. Адміністрація Байдена сподівається, що вони уникнуть ризику виходу непорозумінь з-під контролю .

Зокрема представники США з обережністю спостерігали за тим, як Китай посилює свої провокації навколо самоврядного острова Тайвань. Вони шукали певних сигналів від лідера КНР.

Поки що США не бачать, що Сі Цзіньпінь готовий вжити заходів щодо Тайваню. Водерчас видання зауважило: багато аналітиків вважають, що терміни для цього можуть скорочуватися.

Обговорення між лідерами “червоної лінії”, яка може спровокувати військову відповідь, може стати найважливішою інформацією у перемовинах.