Президент США Джо Байден під час візиту на завод Ford Motor (штат Мічиган) анонсував план з підтримки виробництва електромобілів на суму 174 мільярди доларів.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Під час візиту Байдена на заводі презентували нову модель – електромобіль марки Ford, EV F-150.

Байден повідомив, що США значно збільшать виробництво електромобілів заради екологічної безпеки за рахунок федеральних коштів.

Один з аспектів анонсованого плану – модернізація раніше зачинених заводів для “виробництва сучасних електромобілів та запчастин”.

Стимули з федерального бюджету отримуватимуть й точки продажів електромобілів, однак це не поширюватиметься на придбання дороговартісних елітних електромобілів.

Наразі в США, незалежно від моделі електромобіля, потрібно сплатити податок розміром 7,5 тисяч доларів. Після того, як виробник продає 200 моделей електромобілів – податки поетапно знижуються й потім взагалі анулюються.

Байден додав, що США значно відстають від Китаю за темпами виробництва електромобілів.

“Попри новітні технології, США значно відстають від Китаю в аспекті виробництва електромобілів та акумуляторів для них”, – сказав американський президент.

На сьогодні доля ринку електромобілів в США – це третина долі китайського ринку електромобілів. У 2020 році в Китаї було приблизно 800 тисяч електрозаправних станцій, а в США – тільки 100 тисяч.

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Представники Республіканської партії не підтримали ініціативу Байдена. Вони вказали, що нові податкові пільги для автомобілів з нульовим рівнем викидів – це 10 мільярдів доларів, які могли б надійти до федерального бюджету. До цієї суми слід додати 15 мільярдів доларів на будівництво 500 тисяч електрозаправних станцій до 2030 року. Окрім цього – 45 мільярдів доларів на електрифікацію більшості шкільних та міжміських автобусів.