Кандидат на пост президента США від демократів Джо Байден заявив, що готовий співпрацювати з республіканцями і призначити представника Республіканської партії віце-президентом, в разі перемоги на виборах.

Про це він заявив під час виступу в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє американський телеканал CNN.

Байден зазначив, що в Республіканській партії чимало “гідних політиків”, але з ким саме готовий співпрацювати – не уточнив.

“Як і раніше є чимало по-справжньому гідних республіканців, але проблема зараз полягає в тому, що їм потрібно зробити крок вперед”, – заявив Байден.

Під час передвиборної кампанії Байден неодноразово говорив про необхідність працювати з республіканцями в Конгресі, якщо переможе на виборах в листопаді 2020 року.

Раніше Байден говорив про те, що хотів би бачити на посаді віце-президента жінку з іншої етнічної групи.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.