Про це повідомляє USA TODAY.

Байден зазначив, що він “був би щасливий” приєднатися до колишніх президентів Барака Обами, Джорджа Буша і Білла Клінтона в публічному проведенні вакцинації, щоб довести її безпеку.

“Люди втратили віру в здатність вакцини працювати. Має значення, що роблять президент і віце-президент. Я думаю, що три моїх попередника встановили модель того, що слід робити”, – додав він.

Байден заявив, що якщо вакцини досягнуть “міри”, яку головний інфекціоніст Ентоні Фаучі та інші експерти вважають безпечною, то “очевидно, що важливо повідомити американському народу, що це безпечно”.

Він також додав, що попросив Фаучі стати його головним медичним радником і частиною його групи реагування на COVID-19.