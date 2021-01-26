Президент Джо Байден оголосив, що замінить весь федеральний автопарк на електромобілі американського виробництва.

Про це американський лідер заявив під час брифінгу в понеділок.

“Федеральний уряд володіє величезним парком транспортних засобів, які ми збираємося замінити чистими електромобілями, зробленими прямо тут, в Америці, і зробленими американськими робітниками”, — сказав Байден.

Президент додав, що це призведе до значного зменшення викидів і забезпечить американські компанії замовленнями, а американців — робочими місцями.

Pres. Biden: "The federal government also owns an enormous fleet of vehicles, which we're going to replace with clean electric vehicles made right here in America, by American workers."https://t.co/figJbDMrpt pic.twitter.com/racgwk9VGw — ABC News Live (@ABCNewsLive) January 25, 2021

Наразі невідомо, коли Байден планує розпочати заміну, та в якому порядку вона відбуватиметься.

Станом на 2019 рік федеральний парк США налічує понад 645 тисяч автомобілів. Це охоплює 245 тисяч цивільних, 173 тисячі військових, 225 тисяч автомобілів поштових відділень.

Управління загального обслуговування (GSA) інформує, що у 2019 році федеральні авто спалили 375 млн галонів бензину та дизельного палива.

Станом на липень 2020 року лише 3 тисячі транспортних засобів, які належать уряду, були електричними.

Ще під час президентської кампанії Байден обіцяв “взяти на себе серйозне федеральне зобов’язання закупити чисті автомобілі” для автопарків федерального уряду та влади на місцях.

До того ж Байден обіцяє побудувати 550 тисяч електрозарядних станцій та збільшити витрати на дослідження чистої енергії.