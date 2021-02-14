Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес реформувати закони про носіння зброї. Зокрема, він хоче ввести заборону на штурмові вогнестріли і узаконити перевірку покупців, охочих придбати зброю.

Звернення президента до законодавців США опубліковано на сайті Білого дому.

Заява Байдена присвячена річниці стрілянини в школі в місті Паркленд в штаті Флорида. У 2018 році в цей день загинули 14 учнів і 3 вчителі.

“Закликаю Конгрес провести реформу законів про зброю, засновану на здоровому глузді, в тому числі які включають в себе вимогу перевірки особи при будь-якому продажу зброї, заборон на штурмову зброю і магазини великої місткості, а також усунення можливості уникнути відповідальності для тих виробників бойової зброї, які свідомо поширюють її на наших вулицях”, – звернувся до законодавців Байден.