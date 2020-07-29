Сенаторку від штату Каліфорнія Камалу Гарріс Джо Байден може назвати кандидатом у віцепрезиденти.

Про це повідомлять #Букви.

Як відомо, віцепрезидент США — друга за важливістю посадова особа в системі виконавчої гілки федерального уряду США. Основна конституційна функція віцепрезидента полягає в тому, що він змінює президента США в разі його смерті або відставки. Віцепрезидент США також формально очолює Сенат США, верхню палату Конгресу.

Віцепрезидент обирається разом з президентом США: у кожного кандидата на президентство є свій кандидат на віцепрезидентську посаду. ВП представляє ту ж політпартію, що і президент, але обов’язково має бути з іншого штату.

Очікується, що Джо Байден назве ім’я свого кандидата на цю посаду 1 серпня. Однак у вівторок, 28 липня, популярне американське ЗМІ Politico заявило, що Байден нібито визначився з кандидатом: це Камала Гарріс, політик-демократ, ексгенпрокурора Каліфорнії та сенаторка від цього штату.

На це, зокрема, звернув увагу Марк Беднар, представник Кевіна Маккарті, лідера меншості у Палати представників.

“Politico назвав сенатора Камалу Гарріс напарницею Байдена… Яку він вибрав 1 серпня (за 4 дні)”, — написав він, додавши до посту скріншот публікації видання.

Huh? Politico labeled Sen. Kamala Harris as Biden's running mate… that he chose on August 1 (4 days from now).https://t.co/M3dhmIwZ7o pic.twitter.com/99GDHzWPnL — Mark Bednar (@MarkBednar) July 28, 2020

“1 серпня Джо Байден обрав Камалу Гарріс, щоб зробити її своїм напарником на виборах президента на виборах 2020 року, за два тижні до Національного з’їзду Демократичної партії. […] У своїй заяві Байден назвав Гарріс “гідним противником і гідним напарником”, посилаючись на їх суперництво на ранніх етапах первинного голосування демократів”, — йшлося в статті.

Пізніше видання прибрало з сайту цю інформацію, вказавши у статті, що “В більш ранній версії помилково повідомлялося, що Байден зробив свій вибір віцепрезидента. Ми шкодуємо про помилку”.

Одночасно журналісти Associated Press під час пресконференції Байдена в Вілмінгтоні зробили світлину його нотаток.

На аркуші паперу, який тримав Байден, було написано ім’я Камали Гарріс і п’ять пунктів: “Не тримайте образ”, “Кампанія зі мною і Джилл [Байден]”, “Талановитий”, “Відмінна допомога кампанії” та “Велика шана до неї”. Нижче на цьому ж аркуші було написано “ВП”, а також “висококваліфікований” і “різноманітна група”.

Примітно, що в березні 2020 року Гарріс вийшла з президентських перегонів та закликала своїх прихильників підтримати кандидатуру Джо Байдена.

Біографія Камали Гарріс

Камалі Гарріс 55 років. Вона народилася в Окленді, Каліфорнія. Її мати — наукова співробітниця, уродженка Індії, батько, професор економіки — родом з Ямайки.

Сестра Гарріс, Мая Гарріс, політичний аналітик MSNBC, вона була у команді Гілларі Клінтон у період її президентської виборчої кампанії. Її зять, Тоні Вест — генеральний радник Uber і колишній чиновник Міністерства юстиції США.

Гарріс одружена із прокурором Каліфорнії Дугласом Емгоффом. Подружжя виховує двох дітей Емгоффа від попереднього шлюбу, своїх дітей у Гарріс немає.

Гарріс закінчила Говардський університет, потім отримала ступінь доктора права в юридичному Хастінгс-коледжі Каліфорнійського університету і працювала помічником прокурора округу Аламеда.

У 2003 році була обрана окружним прокурором Сан-Франциско та з 2004 по 2011 рік обіймала цю посаду.

У 2010 році вона була обрана генеральним прокурором Каліфорнії та 3 січня 2011 року склала присягу, ставши першим в історії представником афроамериканської та південноазійської громад та першою жінкою на цій посаді. У 2014 році переобрана на другий термін.

На посаді генпрокурора Каліфорнії Гарріс акцентувала свою увагу на врегулюванні наслідків іпотечної кризи, боротьбі з шахрайством, пов’язаним з іпотекою і кредитами.

Також вона заснувала агентство під назвою Бюро дитячої юстиції, яке переймалося питаннями опікунства, ювенальної юстиції, прогулів в школах тощо.

Крім того, вона контролювала розслідування після розливу нафти з трубопроводу, що завдав шкоди каліфорнійському узбережжю. Розслідування призвели до десятків обвинувальних актів проти ряду нафтогазових компаній.

Після відмови від переобрання у 2016 році сенатора США від Каліфорнії Барбари Боксер Гарріс поміж 34 претендентів взяла участь у боротьбі за місце, що звільнилося. 8 листопада 2016 року перемогла на виборах та стала першим в історії “кольоровим” сенатором від Каліфорнії.

21 січня 2019 року Гарріс оголосила про участь у виборах Президента США. Згідно з даними соціологічного дослідження, опублікованими 30 жовтня 2019 року, за три місяці до офіційного старту попередніх виборів в Демократичній партії, рейтинг Камали Гарріс становив 3%. У березні вона зняла свою кандидатуру на користь Джо Байдена.

Позиція Гарріс: Путін і агресії РФ в Україні

У серпні 2019 року, ще бувши кандидатом у президенти США, Гарріс дала інтерв’ю Council on Foreign Relations, CFR – приватній американській організації у сфері міжнародних зв’язків. Там вона поділилася своєю позицією про те, якими мають бути кроки США для протистояння російській агресії проти України.

Гарріс засуджувала дії РФ, пов’язані з агресією на Донбасі й незаконною анексією Криму. Вона виступала за послідовність у діях США у протистоянні російському лідерові Володимиру Путіну.

“І в Україні, і в Грузії Росія використовувала військову силу для захоплення території і підриву демократично обраних урядів. Незаконна окупація Росією Криму є серйозним порушенням міжнародних норм, якими керувався світ з часів Другої світової війни, так само і підтримка Росією бойових дій на сході України і її кібератаки. Тисячі людей загинули в результаті російської агресії, в тому числі 298 мирних жителів загинули, коли російська ракета збила рейс авіакомпанії Malaysia Airlines в 2014 році. Будучи президентом, я буду продовжувати підтримувати Україну і гарантувати, що США будуть однозначно стверджувати суверенітет та територіальну цілісність України. Я також хотіла б приділити першочергову увагу роботі з урядом України з нарощування збройних сил, зміцненню громадянського суспільства і боротьбі з корупцією, а також в тісній співпраці з нашими європейськими партнерами по дипломатичному вирішенню. І на відміну від нинішнього мешканця Білого дому, я буду послідовно протистояти Путіну на захисті демократичних цінностей, прав людини і міжнародного правопорядку”, — заявляла вона.

Позиція Гарріс: втручання РФ у вибори в США

У публічному просторі Гарріс говорить про Росію переважно в контексті втручання Москви у вибори в США.

Гарріс охарактеризувала втручання Росії у вибори 2016 року як “напад” на Сполучені Штати, у якому використано расизм. Також вона заявляла, що РФ націлена і на вибори 2020 року.