Про це повідомлять #Букви. 

Як відомо, віцепрезидент США — друга за важливістю посадова особа в системі виконавчої гілки федерального уряду США. Основна конституційна функція віцепрезидента  полягає в тому, що він змінює президента США в разі його смерті або відставки. Віцепрезидент США також формально очолює Сенат США, верхню палату Конгресу.

Віцепрезидент обирається разом з президентом США: у кожного кандидата на президентство є свій кандидат на віцепрезидентську  посаду. ВП представляє ту ж політпартію, що і президент, але обов’язково має бути з іншого штату.

Очікується, що Джо Байден назве ім’я свого кандидата на цю посаду 1 серпня. Однак у вівторок, 28 липня, популярне американське ЗМІ Politico заявило, що Байден нібито визначився з кандидатом: це Камала Гарріс, політик-демократ, ексгенпрокурора Каліфорнії та сенаторка від цього штату.

На це, зокрема, звернув увагу Марк Беднар, представник Кевіна  Маккарті, лідера меншості у Палати представників.

“Politico назвав сенатора Камалу Гарріс напарницею Байдена… Яку він вибрав 1 серпня (за 4 дні)”, — написав він, додавши до посту скріншот публікації видання.

“1 серпня Джо Байден обрав Камалу Гарріс, щоб зробити її своїм напарником на виборах президента на виборах 2020 року, за два тижні до Національного з’їзду Демократичної партії. […] У своїй заяві Байден назвав Гарріс “гідним противником і гідним напарником”, посилаючись на їх суперництво на   ранніх етапах первинного голосування демократів”, — йшлося в статті.

Пізніше видання прибрало з сайту цю інформацію, вказавши у статті, що “В більш ранній версії помилково повідомлялося, що Байден зробив свій вибір віцепрезидента. Ми шкодуємо про помилку”.

Одночасно журналісти Associated Press під час пресконференції  Байдена в Вілмінгтоні зробили  світлину  його нотаток.

На аркуші  паперу, який тримав Байден, було написано ім’я Камали Гарріс і п’ять пунктів: “Не тримайте образ”, “Кампанія зі мною і Джилл [Байден]”, “Талановитий”, “Відмінна допомога кампанії” та “Велика шана до неї”. Нижче на цьому ж аркуші  було написано “ВП”, а також “висококваліфікований” і “різноманітна група”.

Фото: АР

Примітно, що в березні 2020 року Гарріс вийшла з президентських перегонів  та закликала своїх прихильників підтримати кандидатуру Джо Байдена.

Біографія Камали Гарріс

Камалі Гарріс 55 років. Вона народилася в Окленді, Каліфорнія. Її мати — наукова співробітниця, уродженка Індії, батько, професор економіки — родом з Ямайки.

Сестра Гарріс, Мая Гарріс, політичний аналітик MSNBC, вона була у команді Гілларі Клінтон у  період її президентської виборчої кампанії. Її зять, Тоні Вест — генеральний радник Uber і колишній чиновник Міністерства юстиції США.

Гарріс одружена із прокурором Каліфорнії Дугласом Емгоффом. Подружжя  виховує двох дітей Емгоффа від попереднього  шлюбу, своїх дітей у Гарріс немає.

Гарріс закінчила Говардський університет, потім отримала ступінь доктора права в юридичному Хастінгс-коледжі Каліфорнійського університету і працювала помічником прокурора округу Аламеда.

У 2003 році була обрана окружним прокурором Сан-Франциско та з 2004 по 2011 рік обіймала цю посаду.

У 2010 році вона була обрана генеральним прокурором Каліфорнії та 3 січня 2011 року склала присягу, ставши першим в історії представником афроамериканської та південноазійської громад та першою жінкою на цій посаді. У 2014 році переобрана на другий термін.

Камала_Харрис

На посаді генпрокурора Каліфорнії Гарріс акцентувала свою увагу на врегулюванні наслідків іпотечної кризи, боротьбі з шахрайством, пов’язаним з іпотекою і кредитами.

Також вона заснувала агентство під назвою Бюро дитячої юстиції, яке переймалося  питаннями опікунства, ювенальної юстиції, прогулів в школах тощо.

Крім того, вона контролювала розслідування після розливу нафти з трубопроводу, що завдав шкоди каліфорнійському узбережжю. Розслідування призвели до десятків обвинувальних актів проти ряду нафтогазових компаній.

Після відмови від переобрання у 2016 році сенатора США від Каліфорнії Барбари Боксер Гарріс поміж 34 претендентів взяла участь у  боротьбі за місце, що звільнилося. 8 листопада 2016 року перемогла на виборах та стала першим в історії “кольоровим” сенатором від Каліфорнії.

21 січня 2019 року Гарріс оголосила про участь у виборах Президента США. Згідно з даними соціологічного дослідження, опублікованими 30 жовтня 2019 року, за три місяці до офіційного старту попередніх виборів в Демократичній партії, рейтинг Камали Гарріс становив  3%. У березні вона зняла свою кандидатуру на користь Джо Байдена.

Камала_Харрис

Позиція Гарріс: Путін і агресії РФ в Україні

У серпні 2019 року, ще бувши кандидатом у  президенти США, Гарріс дала інтерв’ю Council on Foreign Relations, CFR  – приватній американській організації у сфері міжнародних зв’язків. Там вона поділилася своєю позицією про те, якими мають бути кроки США для протистояння російській агресії проти України.

Гарріс засуджувала дії РФ, пов’язані з агресією на Донбасі й незаконною анексією Криму. Вона  виступала за послідовність у діях США у протистоянні російському лідерові Володимиру Путіну.

“І в Україні, і в Грузії Росія використовувала військову силу для захоплення території і підриву демократично обраних урядів. Незаконна окупація Росією Криму є серйозним порушенням міжнародних норм, якими керувався світ з часів Другої світової війни, так само і підтримка Росією бойових дій на сході України і її кібератаки. Тисячі людей загинули в результаті російської агресії, в тому числі 298 мирних жителів загинули, коли російська ракета збила рейс авіакомпанії Malaysia Airlines в 2014 році.

Будучи президентом, я буду продовжувати підтримувати Україну і гарантувати, що США будуть однозначно стверджувати суверенітет та територіальну цілісність України. Я також хотіла б приділити першочергову увагу роботі з урядом України з нарощування збройних сил, зміцненню громадянського суспільства і боротьбі з корупцією, а також в тісній співпраці з нашими європейськими партнерами по дипломатичному вирішенню. І на відміну від нинішнього мешканця Білого дому, я буду послідовно протистояти Путіну на захисті демократичних цінностей, прав людини і міжнародного правопорядку”, — заявляла вона.

Позиція Гарріс: втручання РФ у вибори в США

У публічному просторі Гарріс говорить про Росію переважно в контексті втручання Москви у вибори в США.

Гарріс охарактеризувала втручання Росії у вибори 2016 року як “напад” на Сполучені Штати, у якому використано  расизм. Також вона заявляла, що РФ націлена і на вибори 2020 року.