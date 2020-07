Про це повідомлять #Букви.

Як відомо, віцепрезидент США — друга за важливістю посадова особа в системі виконавчої гілки федерального уряду США. Основна конституційна функція віцепрезидента полягає в тому, що він змінює президента США в разі його смерті або відставки. Віцепрезидент США також формально очолює Сенат США, верхню палату Конгресу.

Віцепрезидент обирається разом з президентом США: у кожного кандидата на президентство є свій кандидат на віцепрезидентську посаду. ВП представляє ту ж політпартію, що і президент, але обов’язково має бути з іншого штату.

Очікується, що Джо Байден назве ім’я свого кандидата на цю посаду 1 серпня. Однак у вівторок, 28 липня, популярне американське ЗМІ Politico заявило, що Байден нібито визначився з кандидатом: це Камала Гарріс, політик-демократ, ексгенпрокурора Каліфорнії та сенаторка від цього штату.

На це, зокрема, звернув увагу Марк Беднар, представник Кевіна Маккарті, лідера меншості у Палати представників.

Huh?

Politico labeled Sen. Kamala Harris as Biden's running mate… that he chose on August 1 (4 days from now).https://t.co/M3dhmIwZ7o pic.twitter.com/99GDHzWPnL

— Mark Bednar (@MarkBednar) July 28, 2020