Американське видання The Economist представило модель можливого результату виборів президента США в листопаді. На сьогоднішній день з 91% ймовірністю перемагає представник Демократичної партії Джо Байден.

Відповідна модель представлена ​​на сайті видання.

Відповідно до американської виборчої системи, перемога на виборах президента визначається не загальною кількістю голосів за того чи іншого кандидата, а розподілом голосів у колегії виборців, кількість яких за того чи іншого кандидата залежить від результатів голосування в конкретних штатах.

Наприклад, на попередніх виборах кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон випередила нинішнього американського президента Дональда Трампа в національному голосуванні, але поступилася за результатами голосування колегії виборців.

Модель The Economist демонструє, що ймовірність перемоги Байдена в колегії виборців оцінюється як 91%, або 9 шансів з 10. При цьому, у Трампа всього 9%, тобто 1 шанс з 10.

Діапазон можливої ​​кількості виборців, які проголосують за Байдена, прогнозується на рівні 248-413, за Трампа – 125-290.

Якби вівся підрахунок за кількістю голосів, то ймовірність перемоги була б ще вища – 99%, або 19 шансів з 20.

Відповідно до цієї моделі, Байден може перемогти в 25 штатах, а Трампа – в 20. Ще в п’яти штатах результат голосування залишається непередбачуваним. Це такі штати, як Північна Кароліна, Арізона, Огайо, Джорджія, Айова.

Розроблена модель The Economist інтерактивна і оновлюється щодня. Її формують на основі даних з національних опитувань і економічних індикаторів.

Модель працює шляхом імітації 20 тисяч варіантів виборів, щоразу змінюючи частки голосів кандидатів, щоб врахувати помилки при опитуваннях, зміни в явці виборців або політичну обстановку і результати агітації.

Відповідно до цієї ж моделі, в першій половині березня, до пандемії коронавірусу, шанси на перемогу Трампа і Байдена були практично рівні. Після введення карантину, через який зросло безробіття, антирасистських акцій протесту та інших соціально-економічних подій, шанси Байдена на перемогу стабільно ростуть.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його суперникові на виборах Джо Байдену потрібно пройти тест на когнітивні здібності.