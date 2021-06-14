Президент США Джо Байден перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним в Женеві заручиться підтримкою і солідарністю союзників США по НАТО.

Про це розповів радник американського лідера з національної безпеки Джейкоб Салліван, повідомляє “Європейська правда”.

Зокрема, Байден обговорить з главами країн Балтії загрози РФ в кіберпросторі.

“У нього буде можливість обговорити з союзниками свої наміри щодо розмови з Путіним”, – повідомив Салліван.

Також про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

“Наші відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні з часів завершення холодної війни через агресивні дії Росії. Я впевнений, що лідери Альянсу підтвердять наш подвійний підхід до Росії”, – сказав він.

За його словами, підхід полягає у міцній обороні й діалозі.

Столтенберг також підкреслив, що НАТО вітає факт майбутньої зустрічі Байдена з Путіним.

“Ми використаємо цю зустріч, щоб провести консультації з президентом Байденом напередодні його зустрічі з Владіміром Путіним”, – зазначив він.

Генсек наголосив, що НАТО буде продовжувати посилювати свою колективну оборону на тлі агресивних дій РФ.

Зустріч Путіна і Байдена пройде на віллі Ла Гранж у швейцарській Женеві 16 червня. Спільний захід лідерів двох країн стане першим з моменту вступу Байдена в посаду. Поїздка Путіна в Женеву стане першим закордонним візитом російського президента з січня 2020 року.