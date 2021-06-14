Про це розповів радник американського лідера з національної безпеки Джейкоб Салліван, повідомляє “Європейська правда”.
Зокрема, Байден обговорить з главами країн Балтії загрози РФ в кіберпросторі.
“У нього буде можливість обговорити з союзниками свої наміри щодо розмови з Путіним”, – повідомив Салліван.
Також про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
“Наші відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні з часів завершення холодної війни через агресивні дії Росії. Я впевнений, що лідери Альянсу підтвердять наш подвійний підхід до Росії”, – сказав він.
За його словами, підхід полягає у міцній обороні й діалозі.
Столтенберг також підкреслив, що НАТО вітає факт майбутньої зустрічі Байдена з Путіним.
“Ми використаємо цю зустріч, щоб провести консультації з президентом Байденом напередодні його зустрічі з Владіміром Путіним”, – зазначив він.
Генсек наголосив, що НАТО буде продовжувати посилювати свою колективну оборону на тлі агресивних дій РФ.
Зустріч Путіна і Байдена пройде на віллі Ла Гранж у швейцарській Женеві 16 червня. Спільний захід лідерів двох країн стане першим з моменту вступу Байдена в посаду. Поїздка Путіна в Женеву стане першим закордонним візитом російського президента з січня 2020 року.
- Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить нарощувати свій військовий потенціал для протидії російській агресії.